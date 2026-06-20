La CUP reclama no prorrogar indefinidament el servei de bus a la Diputació de Girona

El grup provincial de la CUP-SOM POBLE va presentar una moció per a la promoció del transport públic, centrada en la reivindicació dels tren-tram i la millora del sistema de busos interurbans. Amb aquesta, reclama incloure un ramal fins el nou campus Josep Trueta i Salt (aprovat ahir al ple de Salt) en el projecte de tren-tram acordat entre l’Ajuntament de Girona i la Generalitat projectat entre Girona i Banyoles, així com nous estudis de viabilitat, com demana l’Associació pel Desenvolupament del Ferrocarril i el Transport Públic a les Comarques Gironines. Segons el diputat de la CUP Jordi Casas “cal centrar tots els esforços per millorar el projecte i que sigui una realitat al més aviat possible, si tot va bé serà el primer tren-tram de molts”.
En el cas del servei de bus i també d’acord amb les plataformes d’usuaris, demanaven treballar per evitar una nova pròrroga de les concessions el 2034, aprovada recentment, impulsant el treball per comptar en aquesta data amb un marc legal clar, estable i adequat a les necessitats del país. Aquest punt, per sorpresa dels proposants, ha motivat el vot contrari de la resta de grups. El portaveu del govern, Joan Plana, ha manifestat que Junts, ERC i PSC havien defensat la pròrroga per afavorir les empreses locals. Jordi Casas (CUP) ha lamentat que “prioritzin els interessos privats davant els de la ciutadania, que pateix un servei ineficient i sense control públic efectiu”. A més, ha remarcat que l’origen es troba en l’època franquista de les concessions, que estan prorrogades des del 2003, i que s’ha perdut una “oportunitat d’or” per millorar el servei.