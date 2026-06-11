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VilaWeb denuncia l'expulsió de cantaires amb estelades durant la visita del papa a la Sagrada Família

Visita papal
VilaWeb denuncia l'expulsió de cantaires amb estelades durant la visita del papa a la Sagrada Família

L'expulsió de sis-cents cantaires de la Sagrada Família abans de la cloenda de l'acte ha generat nombroses reaccions, entre les quals destaca l'editorial publicada per Vicent Partal a VilaWeb, on interpreta els fets com una mostra de la persistència del conflicte polític català malgrat els intents de presentar una imatge de "normalització".

11/06/2026 Drets i Llibertats

Segons les informacions publicades per VilaWeb, els fets es van produir quan membres de la seguretat de l'acte i efectius dels Mossos d'Esquadra van detectar que alguns dels participants portaven estelades entre les partitures. Els cantaires, que havien de participar en la part final de la cerimònia a l'exterior del temple, van ser apartats de l'acte i no van poder completar l'actuació prevista.

El diari digital ha dedicat una àmplia cobertura a l'incident i ha recollit testimonis i valoracions sobre una actuació que ha provocat malestar entre nombrosos participants. En la seva editorial, Partal sosté que els fets han acabat tenint l'efecte contrari al que perseguien els organitzadors, convertint l'expulsió dels cantaires en un dels episodis més comentats de la visita papal.

Partal considera que la intervenció de la seguretat posa en evidència les dificultats per projectar una imatge de normalitat política mentre continuen existint expressions de reivindicació nacional catalana. També remarca que la prohibició de mostrar estelades o d'interpretar "Els Segadors" ha contribuït a donar una gran visibilitat a l'incident.

Els fets han reobert el debat sobre els límits imposats a l'expressió de símbols polítics en actes institucionals i sobre el paper dels dispositius de seguretat en esdeveniments d'alta rellevància pública.

Fins ara, no s'han fet públiques explicacions detallades sobre els motius que van portar a impedir la participació final dels cantaires a l'exterior de la basílica.

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