Lluc Salellas i Vilar inicia una proposta a xarxes per posar en valor una política de proximitat i des dels barris

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha iniciat una nova proposta a xarxes amb l'objectiu de posar en valor una manera d'entendre la política municipal basada en la proximitat, la presència continuada als barris i el contacte directe amb la realitat quotidiana de la ciutat a peu de carrer.
A través de nous formats i eines digitals, la proposta compartirà els diferents recorreguts vinculats al dia a dia de l'alcalde, amb la voluntat d'apropar aquesta manera de treballar i fer visible una política basada en la proximitat i la presència als barris. Durant aquest temps s'actualitzarà un mapa que anirà incorporant progressivament els diferents carrers, barris i espais recorreguts, convertint-se en una manera visual d'explicar el treball quotidià i la presència continuada a la ciutat.
L'objectiu no és només explicar projectes o actuacions concretes, sinó també fer visible una manera de fer política basada en l'escolta, la proximitat i una mirada centrada en Girona i en les necessitats quotidianes de la seva gent.
La iniciativa arriba quan es compleixen gairebé tres anys de mandat i neix amb la voluntat de reforçar una idea que ha marcat aquests anys: «les ciutats es construeixen i es transformen des del carrer, compartint espais, escoltant preocupacions i mantenint una presència continuada allà on passa la vida quotidiana».
Durant aquests gairebé tres anys, Guanyem Girona ha situat la millora de la vida de la gent, la transformació de l'espai públic i la revitalització dels barris entre els principals eixos impulsats des de l'alcaldia, amb la voluntat de construir una ciutat «més habitable, més propera, per a les persones i plena de vida».
La iniciativa arriba poques setmanes després que Guanyem Girona anunciés que Lluc Salellas i Vilar tornarà a optar a revalidar l’alcaldia de Girona a les eleccions municipals del maig del 2027, amb la voluntat de consolidar el projecte de govern de la formació, iniciat aquest mandat, i continuar impulsant la transformació de la ciutat des de la proximitat, els barris i la millora de la vida quotidiana.