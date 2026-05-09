Lindependentisme revalida la majoria a Escòcia mentre el nacionalisme gal·lès fa història

El 2011, Partit Nacional Escocès (SNP) va obtenir una majoria absoluta al Parlament d’Escòcia, fet que va permetre convocar el referèndum d’independència de 2014. Tot i que el “no” es va imposar. El Plaid Cymru ha evolucionart d’un moviment cultural cap a un partit polític que reclama la independència.

09/05/2026 Internacional

El bloc independentista ha revalidat la majoria absoluta al parlament d’Escòcia després de la nova victòria del Partit Nacional Escocès (SNP) i els Verds Escocesos. El partit liderat per John Swinney ha consolidat la seva hegemonia i podrà continuar governant per cinquena legislatura consecutiva amb una majoria favorable a la independència.

Amb 57 escons per a l’SNP i 10 per als Verds quan encara faltava part del recompte, el sobiranisme escocès ja superava els 65 diputats necessaris per mantenir la majoria a Holyrood. Swinney ha celebrat el resultat com un aval al projecte independentista i ha anunciat que tornarà a reclamar a Londres la transferència de competències per convocar un nou referèndum d’autodeterminació.

 Els resultats també han estat històrics a Gal·les, on el Plaid Cymru ha guanyat per primera vegada unes eleccions i ha posat fi a 27 anys de governs laboristes. La formació nacionalista ha obtingut 43 escons, mentre que el Partit Laborista ha patit una forta davallada i s’ha quedat amb només nou diputats. La ministra principal gal·lesa, Eluned Morgan, ja ha anunciat la seva dimissió.

El líder del Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, ha afirmat que Gal·les ha votat “un canvi de lideratge” i ha defensat l’obertura d’un procés que permeti avançar cap a un futur referèndum sobre la independència.

La jornada electoral també ha deixat un fort retrocés del Partit Laborista a Anglaterra en les eleccions locals, amb un gran creixement de l’extrema dreta de Reform UK, liderada per Nigel Farage. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha admès uns resultats “dolents”, però ha descartat dimitir.

