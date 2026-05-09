LAssemblea aprova les comissions del nou mandat 2026-2028 i enceta una nova etapa organitzativa

09/05/2026 Política

El Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana, reunit aquest dissabte a Reus, ha aprovat les comissions de treball del nou mandat 2026-2028 i els respectius coordinadors. La trobada ha servit per completar l’estructura organitzativa del nou equip dirigent en un clima de consens i amb la voluntat de reforçar l’entitat com a eina de mobilització per avançar cap a la independència.

El nou Secretariat ha designat els responsables de les deu comissions de treball que articularan l’activitat política i organitzativa de l’Assemblea durant els pròxims dos anys. Entre aquestes, destaquen les àrees de Mobilització, Accions al Territori, Incidència Política, Internacional o Estratègia i Discurs.

Les coordinacions aprovades són les següents: Helena Pol assumirà la Comissió d’Accions Sectorials; Salvador Garreta, Accions al Territori; Joan Matamala, Comunicació; Pere Pugès, Estratègia i Discurs; Elnur Bayramzade, Estructures de País; Núria Sardà, Gestió Econòmica i Administrativa; Jordi Manyà, Gestió Jurídica i Seguretat; Quica Sol, Incidència Internacional; Eudald Camprubí, Incidència Política; i Ignasi Rigau, Mobilització.

Els coordinadors de les comissions s’incorporen així al Comitè Permanent de l’entitat, juntament amb els quatre càrrecs orgànics elegits en el ple constituent del passat 25 d’abril: presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria.

Amb la constitució definitiva del Comitè Permanent, l’Assemblea assegura que inicia una nova etapa amb un equip “cohesionat i potent”, amb l’objectiu de construir una majoria social favorable a la independència, reactivar les assemblees de base i reforçar les complicitats amb organitzacions de l’àmbit civil i polític del país.

La primera decisió adoptada pel nou Secretariat ha estat mantenir actiu el grup de treball encarregat de preparar la mobilització de la Diada de l’11 de Setembre, amb la voluntat de concretar “el millor format de mobilització massiva” arreu del país.

