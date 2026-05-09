IAEDEN-Salvem lEmpordà presenta una proposta de transició energètica basada en el decreixement i la sobirania territorial

L'entitat ha presentat un document estratègic que planteja una alternativa al model actual de transició energètica, basat —segons denuncien— en la proliferació de macroprojectes impulsats per grans corporacions sobre espais rurals, agraris i d’alt valor ecològic.

09/05/2026 Territori
IAEDEN-Salvem l’Empordà defensa que la descarbonització és “necessària i urgent”, però alerta que no es pot dur a terme reproduint les mateixes dinàmiques extractives que han provocat la crisi ecològica actual. En aquest sentit, denuncien que l’ocupació de sòl agrari per instal·lacions energètiques compromet la sobirania alimentària, debilita la resiliència territorial i dificulta l’adaptació al canvi climàtic.

Davant aquest escenari, el Document estratègic per a una transició energètica justa aposta per un model basat en la planificació, la descentralització i la sobirania energètica. Segons expliquen des de l’organització, l’objectiu és “anar més enllà de la diagnosi” i oferir eines concretes per orientar una transició energètica alternativa.

El text es fonamenta en tres idees principals: considerar l’energia com un dret bàsic i no com una mercaderia sotmesa a la lògica del mercat; assumir els límits planetaris com a marc material ineludible; i entendre el decreixement com un procés imprescindible i inseparable de qualsevol transició energètica real.

El document s’estructura en quatre blocs: una introducció amb les bases conceptuals de la proposta; un apartat dedicat a les premisses de la transició, centrades en la planificació, la generació distribuïda i la producció comunitària; un conjunt de criteris i eines per avaluar projectes i tecnologies; i, finalment, un glossari per aprofundir en els conceptes més complexos.

Des de IAEDEN-Salvem l'Empordà asseguren que el text neix de la necessitat d’aportar “una mirada pròpia” davant el model actual de desplegament energètic i de la voluntat de “repensar col·lectivament” la manera com es produeix i es consumeix energia.

 

