IAEDEN-Salvem lEmpordà presenta una proposta de transició energètica basada en el decreixement i la sobirania territorial

Davant aquest escenari, el Document estratègic per a una transició energètica justa aposta per un model basat en la planificació, la descentralització i la sobirania energètica. Segons expliquen des de l’organització, l’objectiu és “anar més enllà de la diagnosi” i oferir eines concretes per orientar una transició energètica alternativa.
El text es fonamenta en tres idees principals: considerar l’energia com un dret bàsic i no com una mercaderia sotmesa a la lògica del mercat; assumir els límits planetaris com a marc material ineludible; i entendre el decreixement com un procés imprescindible i inseparable de qualsevol transició energètica real.
El document s’estructura en quatre blocs: una introducció amb les bases conceptuals de la proposta; un apartat dedicat a les premisses de la transició, centrades en la planificació, la generació distribuïda i la producció comunitària; un conjunt de criteris i eines per avaluar projectes i tecnologies; i, finalment, un glossari per aprofundir en els conceptes més complexos.
Des de IAEDEN-Salvem l'Empordà asseguren que el text neix de la necessitat d’aportar “una mirada pròpia” davant el model actual de desplegament energètic i de la voluntat de “repensar col·lectivament” la manera com es produeix i es consumeix energia.