La CUP reclama clausurar lactivitat il·legal de la Gola del Fluvià i comprar els terrenys aquest 2026

El diputat gironí de la CUP, Dani Cornellà, ha presentat una proposta de resolució a la Comissió de Transició Ecològica del Parlament per reclamar la clausura de les activitats il·legals a la Gola del Fluvià i instar el Ministeri per a la Transició Ecològica a adquirir els terrenys privats de la zona durant aquest 2026.
La iniciativa es va debatre en la sessió de dimecres 13 de maig, en què també va comparèixer Rosa Fornas, representant del Grup de Defensa de la Gola del Fluvià, per exposar la situació que afecta aquest espai natural protegit.
Durant la seva intervenció, Fornas va repassar l’evolució del conflicte fins arribar al 2021, quan el propietari dels terrenys va barrar l’accés a l’espai i a un camí públic per instal·lar-hi una activitat sense permisos. Segons va denunciar, malgrat tractar-se d’una zona protegida inclosa a la Xarxa Natura 2000 i amb una part important de titularitat pública, les administracions no han executat els acords ferms per recuperar el pas públic ni per clausurar l’activitat il·legal.
La CUP va recordar que el Ple de la Diputació de Girona ja va aprovar l’abril de 2025 una resolució reclamant el restabliment de la legalitat urbanística i la recuperació del camí públic. També la Sindicatura de Greuges, en una resolució de l’agost de 2024, instava la Generalitat i l’Ajuntament a clausurar les activitats il·legals i restituir l’espai al seu ús ciutadà. A més, la Comissió de Transició Ecològica del Parlament ja havia aprovat el setembre de 2025, també a proposta de la CUP, una resolució en el mateix sentit.
Segons Fornas, però, ni la Generalitat ni l’Ajuntament han actuat fins ara per recuperar l’espai natural ni per executar el tancament de l’activitat.
Davant d’aquesta situació, la CUP va portar a votació una nova proposta de resolució per reclamar la clausura definitiva de les activitats il·legals, la recuperació del camí públic i dels terrenys ocupats per l’empresa. El text també insta el Ministeri per a la Transició Ecològica a adquirir els terrenys privats per incorporar-los al domini públic durant aquest any.
La proposta va rebre el suport de tots els grups parlamentaris —CUP, Junts, ERC, Comuns, PSC, PP i Vox—, tot i que PP i Vox es van abstenir en el punt relatiu a la compra dels terrenys.
Dani Cornellà va agrair la feina sostinguda durant anys per IAEDEN i pel Grup de Defensa de la Gola del Fluvià, i va assegurar que la CUP fiscalitzarà el compliment dels acords aprovats perquè aquest 2026 “es clausuri l’activitat il·legal, s’obri el camí públic i es comprin els terrenys privats de la Gola del Fluvià”.