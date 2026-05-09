Tanquem Cofrents denuncia el deteriorament de la central després duna nova avaria durant una parada tècnica

La plataforma Tanquem Cofrents ha denunciat el “greu deteriorament” de la central nuclear de Central Nuclear de Cofrents després que, durant una parada tècnica iniciada a finals d’abril, s’haja detectat una nova avaria independent al reactor.
La central va començar a reduir potència el passat 29 d’abril i es troba completament aturada des de l’1 de maig. Segons les previsions, la parada s’allargarà almenys vint dies. Tot i que la interrupció estava programada, la plataforma ecologista subratlla que aquest tipus d’aturades fora dels períodes habituals de recàrrega de combustible “són molt infreqüents” i indiquen que el problema detectat és prou greu com per no poder esperar a la pròxima revisió prevista per a l’any vinent.
“Tanquem Cofrents” considera especialment preocupant que la incidència no es detectara durant l’última parada de manteniment, finalitzada fa només mig any, a finals d’octubre. Segons la plataforma, això evidencia deficiències en el manteniment de la instal·lació.
Durant la reparació, a més, s’ha descobert una segona avaria relacionada amb les vàlvules d’aïllament de vapor principal (MSIV), components del circuit primari del reactor pels quals circula vapor altament radioactiu. L’incident ha transcendit arran d’un informe publicat pel Consell de Seguretat Nuclear, ja que, segons denuncien els ecologistes, ni Iberdrola ni la mateixa central havien informat públicament de la parada ni de les seues causes.
La plataforma recorda que la central arrossega “un llarg historial d’avaries repetides” en les vàlvules del circuit primari i considera que la successió d’incidències confirma l’envelliment de la planta, que enguany compleix 42 anys de funcionament.
Davant aquesta situació, “Tanquem Cofrents” qualifica “d’irresponsabilitat” mantenir la central operativa fins al 2030, data prevista per al seu tancament segons l’acord establert entre el govern espanyol i les empreses nuclears. També alerten de la possibilitat que les elèctriques intenten allargar-ne la vida útil, tal com ja ha plantejat Iberdrola amb la central d’Central Nuclear d'Almaraz.
La plataforma defensa que la central està “àmpliament amortitzada” i assegura que existeixen alternatives “més barates, segures i fiables”, basades en energies renovables. Per això, exigeixen accelerar el tancament de Cofrents i de la resta de centrals nuclears per facilitar una transició energètica “100% renovable”.