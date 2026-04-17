Trens Dignes impulsa una ofensiva institucional per reactivar el tramvia de lEbre

La plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l’Ebre i el Priorat ha iniciat una ofensiva institucional per reactivar el projecte del tramvia de l’Ebre, que assegura que el Govern ha deixat “al calaix”. L’entitat ha començat a impulsar una moció als ajuntaments del territori amb l’objectiu de pressionar la Generalitat i desencallar una infraestructura que considera clau per a la mobilitat a les Terres de l’Ebre.
La portaveu de la plataforma, Cinta Galiana, ha recordat que el projecte forma part de l’acord d’investidura de Salvador Illa, però ha denunciat que actualment es troba “com congelat”.
Segons la proposta, el tren-tram connectaria municipis com Roquetes, Tortosa, Campredó, l’Aldea, Amposta i Alcanar, i seria “el més econòmic” dels projectes ferroviaris previstos a Catalunya.
Beneficis per al conjunt del territori
Des de la plataforma defensen que, tot i que el traçat se centra en el Baix Ebre i el Montsià, la infraestructura beneficiaria també comarques com la Terra Alta i la Ribera d’Ebre. Argumenten que ajudaria a descongestionar el transport per carretera i a multiplicar les inversions al territori.
“Demanem als ajuntaments que aprovin aquesta moció i pressionin la Generalitat perquè tot això comenci a moure’s”, ha insistit Galiana.
Avaluació positiva dels nous horaris de l’Avant
En paral·lel, Trens Dignes ha valorat positivament els nous horaris del tren Avant entre Tortosa i Barcelona, en funcionament des de Setmana Santa. El servei del matí s’ha avançat a les 6.00 h, fet que permet arribar a Barcelona-Sants abans de les 8.00 h, mentre que el tren de tornada s’ha fixat a les 17.50 h.
El portaveu i usuari Daniel Gil ha destacat que aquests canvis “faciliten la conciliació familiar” i permeten arribar a temps a la feina, als estudis o a visites mèdiques.
Tot i això, la plataforma reclama millores en el tram entre l’Aldea i Tortosa, on denuncien que el temps de trajecte ha augmentat a causa d’un encreuament amb un tren regional.
Crítiques a la manca d’intermodalitat
Finalment, l’entitat ha criticat la construcció d’un baixador de busos a l’enllaç de l’AP-7 a l’Aldea en lloc d’una estació intermodal al costat de l’estació de tren.
Galiana ha qualificat aquesta decisió de “contrasentit i absurd”, ja que separa en uns dos quilòmetres els serveis ferroviaris i d’autobús. En aquest sentit, la plataforma reclama recuperar la proposta d’una estació intermodal que millori la connectivitat i l’eficiència del transport públic a les Terres de l’Ebre.