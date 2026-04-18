Treballadores del tèxtil dEivissa rebutgen el preacord del conveni

UGT alerta que la proposta pot comportar una congelació salarial en un context d’alt cost de la vida.

18/04/2026 Laboral

Desenes de treballadors del sector tèxtil s’han concentrat aquest divendres davant la botiga de Zara Home, a l’avinguda Bartomeu Roselló, per mostrar el seu rebuig al preacord estatal del conveni de comerç tèxtil i calçat.

La mobilització, convocada per UGT, ha aplegat personal de diverses marques presents a l’illa, com Inditex (Zara, Zara Kids, Zara Home, Oysho), Mango i el grup Tendam, entre altres empreses del sector.

Segons el sindicat, el preacord signat a nivell estatal no té en compte la realitat econòmica de territoris com les Illes. Denuncien que la proposta d’homogeneïtzar salaris a tot l’Estat durant els pròxims tres anys pot traduir-se, en la pràctica, en una congelació salarial.

La portaveu de les treballadores ha advertit que aquesta mesura és “inviable” en un context com el d’Eivissa, marcat per un alt cost de la vida: «Si el preu de la vida puja, el sou ha de pujar. No ens el poden congelar».

UGT reclama que el conveni s’adapte a les particularitats del territori i garanteixi unes condicions laborals dignes per a les plantilles del sector.

