En el comunicat, l’organització recorda que la batalla d’Almansa va significar la pèrdua de les institucions pròpies i l’inici d’un procés de subordinació política, econòmica i cultural que, segons denuncien, s’ha allargat fins a l’actualitat.
Poble Lliure assenyala que aquesta realitat es fa evident en àmbits com la gestió de crisis recents, la dependència econòmica o la situació de la llengua i la cultura, que consideren menystingudes. També critica el paper de les elits valencianes, a les quals acusa d’haver-se subordinat històricament als interessos de l’Estat i del capital.
Malgrat aquest escenari, l’organització posa l’accent en la resistència sostinguda del poble valencià al llarg dels darrers segles. “No som un poble derrotat. Som un poble que resisteix”, afirma el text.
La jornada del 25 d’Abril es planteja, així, com una combinació de memòria i mobilització, amb la voluntat d’afirmar el dret a decidir i de construir un futur polític propi, amb l’horitzó de la República Valenciana.