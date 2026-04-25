Poble Lliure crida a mobilitzar-se pel 25 dAbril: D'Almansa a la República Valenciana

Diada del País Valencià
Poble Lliure crida a mobilitzar-se pel 25 dAbril: D'Almansa a la República Valenciana

L’organització reivindica la diada com a jornada de memòria, resistència i afirmació nacional

 

25/04/2026 Política
Poble Lliure ha fet una crida a participar en els actes del 25 d’Abril arreu del País Valencià, en una jornada que commemora la derrota d’Almansa de 1707 i reivindica els drets nacionals i socials del poble valencià.

En el comunicat, l’organització recorda que la batalla d’Almansa va significar la pèrdua de les institucions pròpies i l’inici d’un procés de subordinació política, econòmica i cultural que, segons denuncien, s’ha allargat fins a l’actualitat.

Poble Lliure assenyala que aquesta realitat es fa evident en àmbits com la gestió de crisis recents, la dependència econòmica o la situació de la llengua i la cultura, que consideren menystingudes. També critica el paper de les elits valencianes, a les quals acusa d’haver-se subordinat històricament als interessos de l’Estat i del capital.

Malgrat aquest escenari, l’organització posa l’accent en la resistència sostinguda del poble valencià al llarg dels darrers segles. “No som un poble derrotat. Som un poble que resisteix”, afirma el text.

La jornada del 25 d’Abril es planteja, així, com una combinació de memòria i mobilització, amb la voluntat d’afirmar el dret a decidir i de construir un futur polític propi, amb l’horitzó de la República Valenciana.

