Manifestació unitària a Reus contra la MAT Aragó-Catalunya: més de 14.000 al·legacions contra el projecte

Entitats socials i agràries convoquen una protesta massiva aquest dissabte per rebutjar una línia de molt alta tensió que denuncien com a agressiva per al territori

17/04/2026 Territori

La plataforma No a la MAT Aragó-Catalunya, juntament amb entitats com GEPEC-EdC, Unió de Pagesos, Prioritat i Teruel Existe, ha convocat una manifestació unitària aquest dissabte a Reus per rebutjar el projecte de línia de molt alta tensió entre Escatrón, els Aubals i la Secuita.

Les entitats asseguren que l’oposició al projecte és “contundent i clara”, després d’haver recollit més de 14.400 al·legacions contra una infraestructura impulsada per Red Eléctrica.

La mobilització començarà a les 11 h a la plaça de la Llibertat de Reus i avançarà fins a la plaça del Mercadal, amb la participació de columnes de tractors, vehicles i motos. Segons els organitzadors, serà la primera protesta conjunta amb presència de territoris com la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, el Camp de Tarragona i el Matarranya.

La jornada combinarà el caràcter reivindicatiu amb activitats festives, com actuacions castelleres, gegants i sardanes, amb la voluntat de fer una mobilització “pacífica i familiar”.

Impacte ambiental i model energètic en qüestió

El projecte preveu repotenciar una línia existent de prop de 200 quilòmetres, passant dels 220 kV als 620 kV, amb torres de fins a 50 metres d’alçada. Les entitats alerten que aquesta ampliació tindrà un fort impacte paisatgístic i ambiental, així com conseqüències sobre la pagesia i possibles afectacions a la salut.

A més, denuncien que la infraestructura respon a interessos energètics privats i no a una necessitat real de descarbonització del territori.

Suport ampli i via judicial oberta

La plataforma ha recollit milers d’adhesions de particulars, empreses i entitats, incloent-hi denominacions d’origen com Montsant, Terra Alta i Priorat, així com diversos ajuntaments i consells comarcals.

Les entitats es mostren confiades que podran aturar el projecte, com ja ha passat en intents anteriors. Tot i això, no descarten recórrer als tribunals si les al·legacions presentades no prosperen.

