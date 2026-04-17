La música en català supera el 50% als mitjans de la CCMA, però la literatura continua infrarepresentada

Un informe del CAC constata el pes de la cultura en llengua pròpia als mitjans audiovisuals, amb mancances en l’àmbit literari

17/04/2026 Llengua

La música cantada en català ja representa prop del 52% dels continguts musicals dels mitjans generalistes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), segons un informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) corresponent a l’any 2025 i del qual s’ha fet ressò el Diari de la Llengua.

L’estudi, que analitza els continguts de mitjans com TV3, Catalunya Ràdio, el 33, Betevé i RAC1, indica que la cultura creada en llengua catalana va ocupar entre el 40% i el 60% del temps dedicat als continguts culturals, mentre que si s’hi suma la producció d’autors catalans en altres llengües, la presència s’eleva fins a una franja d’entre el 57% i el 84%.

En l’àmbit informatiu, TV3 lidera la presència de cultura catalana i en català amb un 50,7% del total de continguts culturals, seguida de Betevé (45,7%), RAC1 (44,9%) i Catalunya Ràdio (43,7%). Pel que fa als programes, el canal 33 encapçala el rànquing amb un 57,8%, molt a prop de TV3 (57,3%) i Catalunya Ràdio (53,8%).

Pel que fa específicament a la música, els continguts sobre música en català arriben gairebé al 73% al canal 33, mentre que a Betevé i RAC1 se situen entre el 30% i el 40%.

Tot i aquestes dades positives, l’informe alerta de mancances en altres àmbits culturals. El conseller del CAC Enric Casas ha destacat la presència “estable i fonamental” de la cultura als mitjans, però ha lamentat les dificultats per trobar espais específics per a la literatura en català, especialment a TV3.

L’estudi conclou que, malgrat el pes rellevant de la llengua pròpia en els continguts culturals, encara hi ha desequilibris que evidencien la necessitat de reforçar determinats àmbits, com el literari, dins l’ecosistema mediàtic català.

