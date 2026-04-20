La CUP - Som poble reclama la reobertura immediata del camí de ronda a Lloret de Mar

Comunicat de la CUP- Som Poble que tot seguit reproduïm:
Posicionament i accions: CUP - Som poble hem donat suport constant a les entitats en defensa del territori que, des de 2023, reclamen l’obertura immediata del camí de ronda. El govern municipal del PSC i els Comuns ha anunciat un acord amb el propietari (l’exdictador del Kazakastan Nursultan Nazarbayev) que planteja un nou traçat alternatiu. Tanmateix, aquest projecte requereix la redacció i aprovació prèvia d’un Pla especial urbanístic abans de poder obrir el camí. CUP - Som poble denunciem que aquest nou acord només serveix per allargar el tancament d’un camí públic, afavorir els interessos del propietari i ajornar-ne la reobertura, sense establir cap data concreta. A més, no s’ha informat del cost públic que comporta el manteniment del nou traçat proposat. No entenem com el govern municipal prioritza els interessos d’un propietari que ha privatitzat un camí públic per sobre de l’interès general i de la demanda reiterada dels veïns i veïnes de Lloret de Mar, que fa anys que en reclamen l’obertura.
Per aquest motiu, la CUP - Som Poble ha presentat un escrit al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denunciant l’incompliment de la sentència i sol·licitant que requereixi a l’administració la seva execució immediata, amb la reobertura del camí públic original.
Antecedents: L’any 2009, el propietari de Can Juncadella va signar un conveni amb l’Ajuntament de Lloret de Mar per tancar temporalment el camí de ronda per fer-hi millores i reobrir-lo posteriorment. Tanmateix, va incomplir l’acord i el va acabar tancant i privatitzant. El conflicte es va judicialitzar i, el 2016, el Tribunal Contenciós Administratiu de Girona va declarar el camí d’ús públic. Després de diversos recursos, el 2023 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ratificar definitivament la sentència, confirmant la titularitat pública del tram a Can Juncadella i la seva inclusió a l’Inventari de Camins del POUM. Malgrat això, el govern municipal sorgit de les eleccions de maig de 2023 (PSC, Junts i Comuns) va iniciar una nova negociació amb el propietari per reobrir el camí.