Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

La CUP impulsa a Barcelona l'enquesta porta a porta "Ara Parla el País" per reconnectar amb els barris

fer política amb la gent
Aquest dissabte, després de la prova pilot a Manresa, la CUP fa un pas endavant i engega l’enquesta popular porta a porta “Ara Parla el País” a Barcelona. Es tracta d'una eina política per tornar a escoltar, reconnectar amb els barris i construir respostes col·lectives des de les necessitats reals de les classes populars.

15/04/2026 Política

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) posarà en marxa aquest dissabte 18 d’abril a Barcelona l’enquesta popular porta a porta “Ara Parla el País”, una iniciativa que busca escoltar directament la ciutadania i reforçar el vincle amb els barris. El tret de sortida tindrà lloc a Nou Barris, a la plaça Àngel Pestaña.

Segons la formació, la iniciativa no es planteja com una enquesta convencional, sinó com una “eina política” per recollir les necessitats reals de les classes populars i convertir-les en propostes col·lectives. L’objectiu és recuperar el contacte directe amb el carrer en un context que qualifiquen de crisi social i democràtica.

La CUP assenyala problemàtiques com l’augment dels preus del lloguer, l’expulsió de veïns per la pressió turística i l’especulació immobiliària, la precarietat laboral i la tensió als serveis públics. Davant d’aquesta situació, defensa que cal “escoltar amb humilitat” i generar processos d’organització popular des de baix.

El projecte “Ara Parla el País” s’inspira en experiències internacionals de treball comunitari i organització porta a porta, que segons la CUP han contribuït a construir majories socials i a frenar l’avenç de posicions reaccionàries en altres contextos.

Amb aquesta iniciativa, la formació vol estendre el model arreu del territori i reforçar una pràctica política basada en la proximitat, amb la voluntat de “fer política amb la gent, barri a barri, bloc a bloc”.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid