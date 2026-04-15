La CUP impulsa a Barcelona l'enquesta porta a porta "Ara Parla el País" per reconnectar amb els barris

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) posarà en marxa aquest dissabte 18 d’abril a Barcelona l’enquesta popular porta a porta “Ara Parla el País”, una iniciativa que busca escoltar directament la ciutadania i reforçar el vincle amb els barris. El tret de sortida tindrà lloc a Nou Barris, a la plaça Àngel Pestaña.
Segons la formació, la iniciativa no es planteja com una enquesta convencional, sinó com una “eina política” per recollir les necessitats reals de les classes populars i convertir-les en propostes col·lectives. L’objectiu és recuperar el contacte directe amb el carrer en un context que qualifiquen de crisi social i democràtica.
La CUP assenyala problemàtiques com l’augment dels preus del lloguer, l’expulsió de veïns per la pressió turística i l’especulació immobiliària, la precarietat laboral i la tensió als serveis públics. Davant d’aquesta situació, defensa que cal “escoltar amb humilitat” i generar processos d’organització popular des de baix.
El projecte “Ara Parla el País” s’inspira en experiències internacionals de treball comunitari i organització porta a porta, que segons la CUP han contribuït a construir majories socials i a frenar l’avenç de posicions reaccionàries en altres contextos.
Amb aquesta iniciativa, la formació vol estendre el model arreu del territori i reforçar una pràctica política basada en la proximitat, amb la voluntat de “fer política amb la gent, barri a barri, bloc a bloc”.