La CUP crida a omplir els carrers pel Correllengua Agermanat i Sant Jordi: Sense llengua no hi ha país

La CUP ha fet una crida a la mobilització en defensa de la llengua catalana en el marc del Correllengua Agermanat i de les activitats de Sant Jordi, en una setmana que també coincideix amb la Diada del País Valencià.

21/04/2026 Llengua

A través de les xarxes socials, la formació independentista ha apel·lat a “omplir els carrers” i a reforçar la presència popular en els actes vinculats a la llengua i la cultura catalanes. La portaveu nacional de l’organització, Su Moreno ha remarcat que “sense llengua no hi ha país”, en una crida a defensar el català davant el que consideren una situació d’amenaça i retrocés.

En aquest sentit, la CUP ha reivindicat el sentit polític de la diada de Sant Jordi, advertint dels intents de buidar-la de contingut nacional: «Sant Jordi és una Diada que ha de servir per reivindicar la cultura i les lletres catalanes. I és que davant dels intents constants de desnacionalitzar aquesta jornada, nosaltres tenim clar que reivindicar una cultura nacional i autocentrada és més necessari que mai».

La mobilització també s’estén al País Valencià. En relació amb el 25 d’Abril, la formació ha anunciat que participarà en les mobilitzacions a València i ha fet una crida a omplir els carrers “per la construcció d’uns Països Catalans lliures i independents”. En aquest marc, denuncien una “ofensiva” contra la llengua i la identitat, amb exemples com la modificació de topònims o els canvis en el currículum educatiu.

A més, la CUP ha vinculat aquesta situació amb el context polític internacional, criticant el paper del govern espanyol: «Cal construir un País Valencià internacionalista davant d’un govern espanyol que parla del no a la guerra però que manté la base de Bétera, una peça clau de l’estructura de l’OTAN».

Amb aquesta doble apel·lació —a la defensa de la llengua i a la mobilització popular arreu dels Països Catalans—, la CUP vol reforçar el caràcter combatiu de les diades culturals i situar el carrer com a espai central en la lluita pels drets lingüístics i nacionals.

