La CUP crida a mobilitzar-se a València el 25 dAbril en defensa de la llengua i els Països Catalans

La CUP participarà aquest dissabte a València en els actes del 25 d’Abril, Diada del País Valencià, amb la voluntat de reforçar la mobilització en defensa de la llengua i els drets nacionals. La formació anticapitalista serà present en la rebuda de la Flama del Correllengua, en el marc d’una jornada que consideren clau per “plantar cara” a les polítiques que, segons denuncien, amenacen la continuïtat del poble valencià.
Després d’un Sant Jordi marcat per la mobilització en defensa del català, la CUP subratlla que la llengua no només s’ha de celebrar, sinó també defensar activament davant els intents de minorització. En aquest sentit, denuncien mesures com els canvis en la toponímia, la reducció de la presència del català a l’escola o iniciatives legislatives que qüestionen la unitat lingüística.
La formació assegura que la resposta a aquestes polítiques passa per la mobilització popular i la construcció d’alternatives polítiques pròpies. En aquest context, vinculen la defensa de la llengua amb la reivindicació de la independència dels Països Catalans com a horitzó polític.
Així mateix, la CUP critica el paper de l’Estat espanyol, al qual acusa de mantenir estructures vinculades a l’àmbit militar i a l’OTAN, i defensa la necessitat de construir un projecte “internacionalista i antiimperialista” des del País Valencià.
Amb motiu del 25 d’Abril, la formació fa una crida a omplir els carrers de València i a participar en una jornada de reivindicació i mobilització per la llengua, la cultura i els drets col·lectius.