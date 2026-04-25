La Crida pel Dret a lHabitatge pressiona Junts perquè doni suport a mesures urgents contra la crisi del lloguer

Les organitzacions que integren la Crida pel Dret a l’Habitatge s’han reunit al Parlament amb Junts per Catalunya per reclamar que el partit prioritzi el benestar de la població davant dels interessos dels fons d’inversió i les entitats financeres. Les entitats exigeixen que les decisions al Congrés dels Diputats contribueixin a protegir el dret a l’habitatge en un context de creixent expulsió de llogaters.
El moviment denuncia que milers de persones que fa anys que paguen el lloguer estan sent forçades a abandonar casa seva per la conversió dels edificis en habitatges de temporada o de luxe. “No són okupes, són veïns i veïnes”, remarquen, tot criticant el relat d’alguns partits polítics.
Segons les entitats, la crisi de l’habitatge no només afecta les famílies, sinó també el conjunt de l’economia. Alerten que l’augment desmesurat dels lloguers està absorbint gran part de la renda disponible i perjudicant altres sectors, amb una caiguda del consum que posa en risc petits negocis i activitats econòmiques locals.
Durant la trobada, Junts per Catalunya ha exposat les seves reticències a algunes mesures legislatives, al·legant manca de canvis estructurals i de dades fiables per avaluar-ne l’impacte. Tot i compartir algunes d’aquestes preocupacions, la Crida pel Dret a l’Habitatge insisteix que la situació actual requereix respostes immediates.
Les entitats alerten que, si Junts manté el seu posicionament contrari a mesures com la pròrroga dels contractes de lloguer, es pot agreujar la situació en els pròxims anys. Només en aquest període es preveu la finalització d’uns 300.000 contractes, fet que pot deixar milers de persones en situació d’incertesa habitacional.
El moviment també denuncia que el mercat immobiliari funciona com un “monopoli” dominat per grans fons d’inversió internacionals, que concentren beneficis mentre encareixen l’accés a l’habitatge i als locals comercials.
Finalment, la Crida pel Dret a l’Habitatge fa una crida als partits catalans perquè defensin els interessos de la majoria social i garanteixin el dret a l’habitatge com a element clau per mantenir vius els barris i el teixit econòmic del país.