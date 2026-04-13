L’Espai Macià ha tancat el 2025 amb 1.006 entrades úniques, gairebé el doble que l’any anterior (664), una xifra que consolida el centre com a referent patrimonial, memorial i turístic a les Garrigues i al conjunt de les Terres de Lleida.
Les dades s’han fet públiques aquest dilluns, 13 d’abril, en l’acte inaugural de les V Jornades Memòria i República, que se celebren fins al 19 d’abril conjuntament amb l’Espai Companys del Tarròs per commemorar els 95 anys de la proclamació de la República Catalana.
El 2025 ha estat també el primer any de desplegament efectiu del Pla Estratègic 2025-2030. En aquest període, el centre ha registrat 2.634 usos —que inclouen visites a exposicions, activitats culturals i serveis com la biblioteca i l’arxiu—, una dada que reflecteix un augment notable en la captació de públic i en l’atracció de visitants.
Un any d’intensa activitat cultural i memorial
La programació del 2025 ha estat una de les més completes de la trajectòria del centre, amb cinc exposicions temporals destacades:
Bunkertype, de Jesús Morentín; Llum a l’ànima. Palmira Jaquetti (1895-1963); Octubre de 1944. Els maquis a la Val d’Aran i al Pallars; Francis Wagner. Pintar l’instant; i Invisibles però decisives. Dones a la Guerra Civil i la Batalla de l’Ebre.
A més, s’hi han dut a terme 13 conferències i tallers, 9 presentacions de llibres, 7 commemoracions institucionals, sessions del Club de Lectura de Memòria Històrica, jornades de portes obertes i projeccions documentals dins el circuit Docs del Mes.
El centre també ha impulsat les IV Jornades Memòria i República amb sessions setmanals entre l’octubre i el desembre, en col·laboració amb altres agents del territori.
Impuls educatiu i participació social
En l’àmbit educatiu, l’equipament ha acollit el curs d’estiu de la Universitat de Lleida dedicat a la lingüista M. Carme Junyent, així com visites escolars i activitats amb el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Aula d’Extensió Universitària de les Garrigues.
També ha participat en les Jornades Europees de Patrimoni, amb entrada gratuïta, reforçant el seu paper com a espai de divulgació històrica i cultural obert a la ciutadania.
Restaurat un cobrellit de Macià, peça clau del patrimoni
Entre les actuacions més rellevants de l’any destaca la restauració d’un cobrellit que va pertànyer a Francesc Macià. Es tracta d’una peça tèxtil del segle XX, elaborada amb seda i fils metàl·lics, amb l’emblema de la Generalitat brodat al centre.
La intervenció, a càrrec de les restauradores Carme Masdeu i Luz Morata, ha permès estabilitzar i preservar aquest element de gran valor simbòlic i patrimonial, que podrà ser incorporat en millors condicions al discurs museogràfic del centre.
Un full de ruta per consolidar el projecte
El Pla Estratègic 2025-2030, presentat l’octubre passat i elaborat per INSITU Patrimoni i Turisme amb participació d’agents locals, fixa les línies de futur del centre: renovació museogràfica, reforç de l’educació patrimonial, millora en la gestió del fons documental i ampliació de públics.
Acte institucional del 14 d’abril
En el marc de les jornades, aquest dimarts 14 d’abril se celebrarà l’acte institucional de commemoració dels 95 anys de la República Catalana al Centre Cívic de les Borges Blanques, a les 11.30 hores.