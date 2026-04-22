LANC convoca el ple constituent del Secretariat Nacional aquest 25 dabril a Igualada

La Assemblea Nacional Catalana celebrarà el pròxim dissabte 25 d’abril a Igualada el Ple constituent del seu Secretariat Nacional, en què s’escolliran els quatre càrrecs orgànics de l’entitat: presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria.
La Junta Electoral ha fet públics aquest dimecres 22 d’abril els resultats definitius de les eleccions al Secretariat Nacional, un cop finalitzat el termini per presentar i resoldre possibles al·legacions. En aquest procés s’han elegit un total de 60 secretàries i secretaris nacionals.
La composició del nou òrgan queda distribuïda en 41 membres pel bloc de representació territorial, 13 pel bloc nacional, 5 pel sectorial i 1 pel bloc de joves.
Durant el ple constituent de dissabte, els nous membres hauran d’escollir els quatre càrrecs orgànics. Segons estableixen les normes internes, en una primera votació serà necessari el suport de dos terços dels assistents. En cas que cap candidatura assoleixi aquest llindar després de dues votacions, les successives es resoldran per majoria absoluta dels membres presents.
Qualsevol dels secretaris o secretàries nacionals, amb independència del bloc pel qual hagi estat elegit, podrà presentar-se a qualsevol dels càrrecs orgànics que es designaran en aquesta sessió.