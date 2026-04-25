Josep Vila, nou president de lANC amb el repte de reconstruir la majoria independentista

El Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha elegit Josep Vila com a nou president de l’entitat per al mandat 2026-2028. La decisió s’ha pres aquest dissabte en el ple constituent celebrat a Igualada, en què també s’han designat els principals càrrecs de la nova direcció.
Lluís Llach, fins ara president, assumirà la vicepresidència després de descartar optar a la reelecció per motius de salut. Ariadna Heinz serà la nova secretària i Blanca Currià, la tresorera.
La nova direcció enceta etapa amb la voluntat de culminar el procés de renovació interna iniciat en els darrers dos anys i reforçar l’ANC com a eina de mobilització del moviment independentista. Josep Vila ha situat com a objectiu central del mandat la construcció d’una majoria social a favor de la independència capaç de “capgirar la situació actual i encarar un nou embat”.
“És el que ens toca fer des del front civil, i per això cal ressituar la independència al centre del debat públic”, ha afirmat en les seves primeres declaracions. En aquest sentit, ha remarcat la importància de consolidar unes assemblees territorials “vives i amb capacitat d’incidència” per mobilitzar la ciutadania i pressionar els partits polítics.
Un perfil amb trajectòria educativa i activista
Josep Vila (1959), pedagog i docent, ha desenvolupat la seva trajectòria professional en l’àmbit educatiu i institucional. Ha estat director dels Serveis Territorials de Joventut a Girona, vicegerent de Personal de la Universitat de Girona i director de l’institut de Celrà, entre altres responsabilitats.
Vinculat a l’ANC des de la seva fundació el 2012, ha estat coordinador de l’assemblea territorial de Girona i, en el darrer mandat, membre del Comitè Permanent com a responsable de la Comissió d’Incidència Política.
Continuïtat i renovació
La nova etapa combina renovació i continuïtat. Lluís Llach manté un paper rellevant com a vicepresident, aportant experiència després de dos anys al capdavant de l’entitat. “Continuaré deixant-m’hi la pell per l’ANC i pel país”, ha assegurat.
Per la seva banda, Ariadna Heinz, experta en dades i intel·ligència artificial, ha destacat en l’àmbit internacional amb intervencions davant organismes com l’ONU i l’OSCE. Blanca Currià, amb una llarga trajectòria a l’entitat, assumeix la tresoreria amb el repte de consolidar l’estructura interna.
El nou equip també manté com a eixos centrals la defensa de la llengua i la denúncia de l’espoli fiscal, cultural i social que, segons l’entitat, pateix Catalunya.
En el pròxim ple, previst per al mes de maig, es designaran els responsables de les comissions de treball que completaran el Comitè Permanent.