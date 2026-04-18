Front comú de Falset i Móra la Nova per exigir la recuperació de la R15

Els ajuntaments de Móra la Nova i Falset han anunciat un front comú per reclamar la recuperació immediata del servei ferroviari a la línia R15, suspès des de finals de gener en el tram entre Riba-roja d’Ebre i Reus per deficiències d’infraestructura. Els dos consistoris denuncien la manca d’informació oficial i asseguren sentir-se menystinguts per les administracions competents.
Els alcaldes critiquen que no han rebut cap comunicació clara sobre l’estat de les obres ni els terminis de restitució del servei. Mentrestant, els usuaris es veuen obligats a fer trajectes amb múltiples transbordaments en autobús i tren per arribar a Reus, Tarragona o Barcelona, en una situació que qualifiquen d’“inacceptable”.
A la problemàtica del servei s’hi suma la degradació de les instal·lacions, especialment a l’estació de Móra la Nova, on el consistori ha hagut d’intervenir per mantenir l’entorn davant la manca d’actuació. Denuncien que el servei ha retrocedit fins a nivells propis “dels temps de les màquines de vapor”.
Per pressionar la Generalitat i Adif, els municipis impulsaran un front institucional amb altres alcaldies de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat per exigir informació transparent, un calendari d’execució i la recuperació d’un servei ferroviari digne, amb freqüències adequades.
Segons Adif, la línia continua operativa per a mercaderies però amb limitacions de velocitat de fins a 30 km/h en alguns trams, fet que va obligar Renfe a suspendre el servei de passatgers. Les obres se centren en la reparació de talussos i terraplens afectats pel temporal de gener.
El ministre de Transports, Óscar Puente, va anunciar recentment que al juny es podrien eliminar aquestes limitacions, però encara no hi ha una data concreta per a la represa del servei de viatgers. Els alcaldes reclamen que la situació es resolgui amb urgència per garantir una mobilitat digna al territori.