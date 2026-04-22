El sindicats valencians planten les meses sectorials per la manca de negociació amb Educació

Els sindicats STEPV, CCOO i UGT han decidit no negociar el calendari de les meses sectorials previstes fins a final de curs en protesta per la manca de voluntat de la Conselleria d’Educació d’obrir una negociació “real i efectiva” sobre les reivindicacions del professorat.
La decisió arriba després de la reunió mantinguda dilluns passat amb la consellera d’Educació, en què, segons els sindicats, es va constatar la negativa del departament a abordar de manera immediata qüestions com la recuperació del poder adquisitiu perdut.
Plantada parcial de les meses
En concret, STEPV i CCOO han anunciat que no participaran en les meses sectorials que tractin qüestions de tràmit, com les normatives d’inici de curs, i només assistiran a aquelles reunions que afectin directament les condicions laborals del professorat. UGT, per la seva banda, hi assistirà però sense fer aportacions, en senyal de protesta.
Els sindicats denuncien que la Conselleria està dilatant la negociació de la seva plataforma reivindicativa, al·legant falta de pressupost.
Reivindicacions encallades des de fa mesos
Les organitzacions recorden que la plataforma sindical es va presentar el setembre de 2025 i que no va ser fins al 16 d’abril d’aquest any que es va abordar per primera vegada un dels punts, el retributiu. Segons expliquen, aquesta reunió va evidenciar la voluntat del departament d’ajornar novament la negociació fins a la tardor.
Els sindicats alerten que la situació és insostenible i que el professorat no pot esperar més, no només pel que fa als salaris, sinó també en relació amb altres demandes com la reducció de ràtios, l’augment de plantilles, la disminució de la burocràcia, la millora d’infraestructures i la defensa de la llengua.
Creix el malestar al sector
Segons els representants sindicals, la manca de resposta de l’administració està incrementant el malestar entre el professorat i la comunitat educativa, i està propiciant un augment de la mobilització.
Les organitzacions adverteixen que continuaran pressionant la Conselleria perquè iniciï una negociació efectiva que permeti millorar les condicions del sistema educatiu i l’atenció a l’alumnat.