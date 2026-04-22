El Sindicat dHabitatge Socialista irromp a la seu del PSC i crida a mobilitzar-se contra el desnonament del Bloc Papallona

El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya ha intensificat la pressió sobre els governs de Salvador Illa i Jaume Collboni amb una acció de protesta a la seu del PSC de Barcelona, en el marc de la lluita per aturar el desnonament previst el pròxim 29 d’abril al conegut Bloc Papallona.
Una cinquantena de persones van irrompre aquest dimarts a la tarda a la seu socialista amb pancartes i càntics contra el que consideren una política d’habitatge favorable als fons d’inversió. Sota el lema “L’Ajuntament de Collboni posa la catifa vermella als fons d’inversió”, el sindicat denuncia la inacció institucional davant el cas de l’edifici modernista Casa Fajol, propietat del fons NAD.
Mobilització per aturar el desnonament
El Sindicat fa una crida a una mobilització massiva el 29 d’abril per impedir el desnonament d’una família del bloc, un cas que consideren clau per frenar l’expulsió de veïns i veïnes de l’edifici.
“Evitar el primer desnonament del Bloc Papallona és importantíssim”, assenyalen fonts del col·lectiu, que adverteixen que continuaran augmentant la pressió fins aconseguir la renovació dels contractes i la paralització dels desnonaments.
Durant la protesta, Corina, veïna afectada i mare de dos fills, va denunciar la situació: “Que deixin de jugar amb les nostres vides i d’expulsar famílies dels barris”, va reclamar, dirigint-se directament a l’alcalde.
Denúncia del model d’habitatge
El Sindicat acusa el PSC de facilitar l’entrada de fons d’inversió com NAD i de prioritzar els interessos especulatius per sobre del dret a l’habitatge. En aquest sentit, exigeixen l’obertura immediata d’una negociació entre les veïnes, l’administració i la propietat, i adverteixen que no acceptaran quedar-ne al marge.
També rebutgen que la solució passi simplement per substituir el fons actual per un altre operador privat, i reclamen mesures que impedeixin que el bloc continuï sent objecte d’especulació.
Danys estructurals i passivitat institucional
El Sindicat ha denunciat, a més, l’estat de l’edifici, amb esquerdes provocades per obres de la propietat per adaptar pisos a usos turístics, una situació que consideren que posa en risc tant el patrimoni com la seguretat de les persones residents.
L’acció de protesta es va allargar prop d’una hora i va acabar amb la presència policial i la identificació d’alguns participants.
Amb aquesta acció, el Sindicat d’Habitatge Socialista adverteix que mantindrà i intensificarà la mobilització els pròxims dies per pressionar l’Ajuntament i el fons propietari, amb l’objectiu d’aturar el desnonament i defensar el dret a l’habitatge.