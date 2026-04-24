El moviment antinuclear convoca una protesta a Madrid per exigir el tancament de les centrals

El Moviment Ibèric Antinuclear, Ecologistes en Acció i diverses organitzacions socials han convocat una mobilització a Madrid el proper 23 de maig a les 18 h davant del Ministeri per a la Transició Ecològica per exigir l’abolició progressiva de l’energia nuclear.
La protesta, que tindrà lloc a Nuevos Ministerios, reclama el compliment del calendari de tancament pactat, amb el cessament de l’activitat de la central d’Almaraz el novembre de 2027 i el final definitiu de l’energia nuclear a l’Estat el 2035.
Els col·lectius convocants denuncien que l’energia nuclear és “cara, insegura i innecessària” i alerten que el seu manteniment encareix el sistema elèctric i dificulta el desplegament de les energies renovables. També acusen les grans companyies —Iberdrola, Endesa i Naturgy— de pressionar el govern per allargar la vida útil de les centrals i mantenir el control del mercat energètic.
En aquest sentit, critiquen la “campanya de propaganda” impulsada pel sector nuclear en els darrers mesos i adverteixen que pot traduir-se en noves ajudes públiques, rebaixes fiscals o modificacions normatives per prolongar l’activitat de les plantes.
Les organitzacions recorden que el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima ja adverteix que allargar les nuclears endarreriria la transició energètica i n’encariria els costos. També posen el focus en la dependència de l’urani importat i en la manca de solucions definitives per als residus radioactius.
Txernòbil, recordatori dels riscos
La convocatòria coincideix amb el 40è aniversari de l’accident de Txernòbil, que els col·lectius consideren un exemple dels riscos a llarg termini de l’energia nuclear. Quatre dècades després, la zona continua contaminada i sota vigilància constant, amb materials radioactius encara actius i infraestructures que requereixen manteniment continu.
Els darrers incidents, com l’impacte d’un dron el 2025 sobre el sarcòfag del reactor, han tornat a posar en evidència la vulnerabilitat d’aquestes instal·lacions, especialment en contextos de conflicte.
Per tot plegat, el moviment antinuclear fa una crida a la ciutadania a mobilitzar-se per defensar una transició energètica basada en les renovables i lliure de riscos nuclears.