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El Correllengua Agermanat desborda fronteres i cus el país de nord a sud

La Flama de la Llengua fa via (6)
El Correllengua Agermanat desborda fronteres i cus el país de nord a sud

Setena etapa: Pobla Tornesa-València...Picassent (Horta Sud)

25/04/2026 Llengua

Ho va fer a a la primera jornada al Pertús i ho ha tornat ha fer a la sisena jornada a lo Sénia. Passant per Amposta, Alcanar, la Sénia, Vinaròs, Alcalà de Xivert, les Coves de Vinromà i la Pobla Tornesa (Plana Alta)

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