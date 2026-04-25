Ho va fer a a la primera jornada al Pertús i ho ha tornat ha fer a la sisena jornada a lo Sénia. Passant per Amposta, Alcanar, la Sénia, Vinaròs, Alcalà de Xivert, les Coves de Vinromà i la Pobla Tornesa (Plana Alta)
ESPECTACULAR LES COVES DE VINROMÀ!!!— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 24, 2026
PD: mil gràcies a l’Aplec del Penyagolosa per acompanyar-nos❤️🔥 pic.twitter.com/hBj6tVL30R
Increïble Vinaròs, mai vos tombaran!— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 24, 2026
❤️🔥VISCA EL PAÍS VALENCIÀ❤️🔥 pic.twitter.com/Tb7wTtUo27
LO SÉNIA NO ÉS FRONTERA❤️🔥 pic.twitter.com/0LZ834csWr— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 24, 2026
El Correllengua, una cursa per tothom🏃♀️❤️🔥 pic.twitter.com/t5lpH1lgcW— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 24, 2026
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Increïble Vinaròs, mai vos tombaran!— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 24, 2026
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