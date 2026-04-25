La Flama de la Llengua fa via (6)

El Correllengua Agermanat desborda fronteres i cus el país de nord a sud

Ho va fer a a la primera jornada al Pertús i ho ha tornat ha fer a la sisena jornada a lo Sénia. Passant per Amposta, Alcanar, la Sénia, Vinaròs, Alcalà de Xivert, les Coves de Vinromà i la Pobla Tornesa (Plana Alta)

ESPECTACULAR LES COVES DE VINROMÀ!!!



PD: mil gràcies a l’Aplec del Penyagolosa per acompanyar-nos❤️‍🔥 pic.twitter.com/hBj6tVL30R — Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 24, 2026

Increïble Vinaròs, mai vos tombaran!



❤️‍🔥VISCA EL PAÍS VALENCIÀ❤️‍🔥 pic.twitter.com/Tb7wTtUo27 — Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 24, 2026

LO SÉNIA NO ÉS FRONTERA❤️‍🔥 pic.twitter.com/0LZ834csWr — Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 24, 2026

El Correllengua, una cursa per tothom🏃‍♀️❤️‍🔥 pic.twitter.com/t5lpH1lgcW — Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 24, 2026

El Correllengua, una cursa per tothom🏃‍♀️❤️‍🔥 pic.twitter.com/t5lpH1lgcW — Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 24, 2026