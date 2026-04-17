Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Territori

Convocada una acció massiva al Bages contra ICL pel seu impacte ambiental i vincles amb Israel

Bages
La mobilització, impulsada per Revoltes de la Terra i Boicot ICL, coincideix amb el creixent qüestionament social al paper de la multinacional, segons informa La Directa.

17/04/2026 Territori

Les plataformes Revoltes de la Terra i Boicot ICL han convocat una “acció massiva” els dies 17, 18 i 19 d’abril a la comarca del Bages per denunciar l’impacte mediambiental de l’activitat minera de la multinacional ICL, així com els seus vincles amb l’exèrcit d’Israel.

La convocatòria arriba en un context de creixent debat sobre el paper d’ICL al territori. Tal com s’ha fet ressò La Directa, la companyia ha consolidat una forta implantació a Catalunya, amb importants inversions industrials i logístiques, com la terminal portuària del port de Barcelona inaugurada el 2020, que ha multiplicat la seva capacitat exportadora de potassa.

Aquesta presència econòmica s’ha combinat amb una notable influència al teixit social del Bages, a través de patrocinis i col·laboracions amb entitats culturals, esportives i educatives. No obstant això, en els darrers mesos aquesta relació s’ha vist erosionada per la pressió social: institucions com el Kursaal de Manresa o la UManresa han trencat vincles amb l’empresa pels seus lligams amb la situació a la Franja de Gaza.

Les entitats convocants assenyalen també l’impacte ambiental de l’activitat minera, especialment les conegudes “muntanyes de sal”, com a símbol d’un model extractiu qüestionat al territori.

Amb aquesta mobilització, Revoltes de la Terra i Boicot ICL volen situar al centre del debat tant les conseqüències ecològiques de l’activitat d’ICL com les seves implicacions polítiques i ètiques en el context internacional actual.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid