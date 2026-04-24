Capgemini anuncia un ERO de fins a 748 acomiadaments a lEstat espanyol

La multinacional tecnològica francesa Capgemini ha anunciat un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que podria afectar fins a 748 treballadors a l’Estat espanyol. La mesura impacta potencialment el conjunt d’una plantilla de prop de 11.000 persones i tindria una incidència destacada al centre de Barcelona.
Segons la informació facilitada, l’empresa planteja acomiadaments amb la indemnització mínima prevista per la llei —20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats— i, de moment, no contempla mesures alternatives com prejubilacions o baixes voluntàries.
Els representants dels treballadors han qualificat la proposta de “falta de respecte” i alerten que s’obre un escenari de conflictivitat laboral que podria afectar el funcionament de serveis clau, atès que Capgemini treballa amb clients estratègics com administracions públiques, entitats bancàries, empreses de transport o grans corporacions industrials.
L’ERO s’emmarca en un pla de reestructuració a escala europea que, segons l’empresa, busca reduir costos salarials. Tanmateix, la decisió arriba malgrat els bons resultats econòmics de la companyia, que ha registrat beneficis sostinguts i una evolució positiva a borsa en els darrers anys.
A més, fonts sindicals assenyalen la contradicció d’aquesta retallada amb l’elevada rotació laboral que ja registra l’empresa a l’Estat —d’un 25% anual—, fet que obliga a contractar constantment nous professionals. En aquest context, denuncien que l’objectiu real del pla és reduir la massa salarial i incrementar els beneficis a costa de la plantilla més estable.