Llibertat.cat
Cultura Harmonies de lluita

Presentació de la Fundació Reeixida a Begues amb el fill del primer militant independentista que entrà a la Catalunya ocupada per Franco des del seu exili Francès.

01/10/2025 Harmonies de lluita

Ahir en aquesta presentació hi havia el fill de Gregori Font, que va ser qui va obrir el camí, per tal que el 26 de juliol de 1939 ell mateix, acompanyat de Martínez Vendrell, Francesc Vilà i Ramon Pallarés entressin definitivament a Catalunya, per organitzar el primer nucli resistent.També hi havia Oriol Falguera, el president de la fundació Reeixida.

A través de les comarques del Rosselló a l'Alt Empordà, del Vallespir a la Garrotxa, Cerdanya i Andorra, seria on aquests herois, farien els seus passos col·laborant amb la resistència francesa a través de la xarxa Maurice-Alibi, els serveis aliats i amb els governs francès, britànic, polonès i nord-americà durant la Segona Guerra Mundial.

Engegarien els primers passos de frontera, per salvar vides, primer de jueus que s'escapaven dels nazis, i més endavant part del Govern francès, aviadors nord-americans i britànics, un ministre belga, el senador francès Tizier, Maurice Clavel i el ministre francès de la guerra Monteil, entre molts d'altres...

