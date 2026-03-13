Llibertat.cat
Vinaròs acollirà la presentació del projecte Correllengua Agermanat

Amb esta proposta es vol reforçar la col·laboració entre territoris i fer visible que la llengua és un element de cohesió i identitat compartida. Durant la sessió s’explicarà el funcionament del projecte, els objectius que es marca i les diferents maneres en què entitats i veïns poden participar-hi.

13/03/2026 Llengua

La ciutat de Vinaròs acollirà aquest divendres, a les 19.30 hores, la presentació del projecte Correllengua Agermanat, una iniciativa que busca crear lligams entre municipis i col·lectius dels territoris de parla catalana a través de la cultura i la defensa de la llengua.

L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de la Unió Ciclista de Vinaròs, situada al carrer Sant Francesc, 26, nova ubicació escollida per motius aliens a l’organització del projecte i a l’entitat Joves pel Valencià.

La presentació té com a objectiu explicar a la ciutadania en què consistix esta iniciativa i com es pot sumar Vinaròs a esta xarxa d’agermanament entre pobles que participen en el Correllengua. El projecte naix amb la voluntat de posar en contacte diferents municipis perquè compartisquen activitats, experiències i projectes vinculats a la promoció del valencià i de la cultura pròpia.

Des de l’organització s’anima tota la gent de Vinaròs i de la comarca a acostar-se a l’acte i conèixer de primera mà esta iniciativa que vol sumar esforços per mantindre viva la llengua i la cultura al conjunt del territori. L’acte serà obert a tot el públic.

