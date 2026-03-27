L'STEI dimiteix del Consell de Cooperació de les Illes Balears pel desmantellament de la política de cooperació

L’STEI ha anunciat la seva dimissió irrevocable del Consell de Cooperació de les Illes Balears com a resposta a les retallades pressupostàries i als canvis en la política de solidaritat i cooperació internacional autonòmica.
El sindicat ha condicionat un eventual retorn a la recuperació del pressupost de cooperació corresponent a l’any 2025, i ha denunciat que la situació actual suposa “una regressió estructural” que situa la cooperació balear en nivells de fa més de vint anys.
També ha recordat que ha participat activament en aquest òrgan des de la seva creació l’any 2000, amb el desenvolupament de polítiques públiques de cooperació juntament amb administracions i entitats socials. Durant aquest temps, el sindicat ha defensat el compliment del compromís del 0,7% dels pressupostos autonòmics destinat a cooperació, un objectiu que, segons assenyalen, “mai no s’ha assolit”.
Un “punt de ruptura” en la cooperació balear
La proposta presentada recentment en el Consell suposa un “punt de ruptura”, amb una reducció dràstica de recursos i l’eliminació de programes clau com les convocatòries de cooperants, enfortiment d’entitats i accions de postemergència.
Per a l’STEI, aquestes mesures no responen a ajustos tècnics, sinó a una “orientació política” que buida de contingut les polítiques de cooperació i debilita el compromís institucional amb la solidaritat internacional, els drets humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
El sindicat denuncia, a més, que les decisions adoptades suposen un qüestionament de fons del paper de la cooperació pública a les Illes Balears.
“No serem còmplices”
En aquest context, l’STEI considera que la seva permanència en aquest òrgan no té cap sentit, ja que no vol legitimar decisions que qualifica de desmantellament del model actual.
El sindicat no serà còmplice d’aquest procés de desarticulació de la cooperació pública i ha formalitzat la seva dimissió mostrant el seu “profund desacord” amb la deriva actual de la política de cooperació.
Malgrat la dimissió, l’STEI ha reafirmat el seu compromís amb la defensa d’un model de cooperació pública coherent, dotat i alineat amb la Llei de Cooperació de 2023, i que continuarà treballant des d’altres àmbits i assenyalant les responsabilitats polítiques d’aquest retrocés.