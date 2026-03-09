L'AV Pont Major de Girona ha publicat el quart número de la revista Som del Pont, la publicació del barri que recull les veus dels equipaments i les entitats, i que recupera la memòria dels veïns i veïnes. El número 4 de la revista es presentarà públicament el dijous 12 de març a les 19 h al Centre Cívic Pont Major, amb les intervencions de Josep Maria Castanyer (president de l'AV Pont Major), Raquel Moron (coordinadora del 21è Festival INUNDART i presidenta de l'Associació Art-Crea) i Roger Casero (secretari de l'AV Pont Major), que conduirà l'acte.
El Pla de Barris Pont Major, una oportunitat històrica
El número 4 de Som del Pont dedica una atenció especial al Pla de Barris Pont Major, aprovat recentment per la Generalitat de Catalunya. Amb una inversió prevista de gairebé 25 milions d'euros al llarg dels pròxims cinc anys, el Pla representa la major inversió en la història recent del barri. El projecte s'articula al voltant de tres eixos: transformació física, transició ecològica i acció sociocomunitària, i es nodreix d'un llarg procés participatiu amb el veïnat, les entitats i els serveis del territori.
El Festival INUNDART arriba al Pont Major
L'altra gran notícia que recull la revista és l'arribada del Festival INUNDART al Pont Major. El festival, amb més de vint anys de trajectòria i organitzat per l'Associació Art-Crea, se celebrarà els dies 21 i 22 de març al barri, convertint-lo en l'epicentre cultural de la ciutat. La proposta, construïda des de dins del barri a través de processos de cocreació amb veïns i veïnes, escoles i entitats, inclou instal·lacions a l'espai públic, recorreguts sensitius i art comunitari. A la presentació d'aquest número de la revista es parlarà del Festival INUNDART, de la seva trajectòria i de la proposta artística de l'edició d'enguany.
Luis Herrera, memòria viva del Pont
La revista Som del Pont inclou, a cada número, una entrevista a una persona del barri, o vinculada al barri; en aquest número es fa una entrevista a Luis Herrera Díaz, activista i veí emblemàtic del Pont Major nascut a Tànger el 1930, que als anys setanta va ser d'una de les primeres famílies a instal·lar-se als pisos del Grup Pont Major. La seva trajectòria vital i la seva contribució a la cohesió del barri el van portar a donar nom a la sala d'actes del Centre Cívic el 2019. Ara amb 96 anys, la seva entrevista és un document de memòria col·lectiva d'enorme valor.
La revista Som del Pont l'edita l'AV Pont Major amb el suport de l'Ajuntament de Girona.
La podeu consultar a https://www.somdelpont.cat/som-del-pont-la-revista-del-barri.