Municipals 23

Laia Recasens serà la candidata a l’alcaldia per la CUP Tàrrega a les properes eleccions municipals

Laia Recasens serà la candidata a l?alcaldia per la CUP Tàrrega a les properes eleccions municipals

Laia Recasens serà la candidata de l’alcaldia per la CUP a Tàrrega a les eleccions del 28 de maig. Aquesta tarda s’ha presentat públicament part de la llista electoral amb què la candidatura independentista concorrerà als propers comicis municipals. L’assemblea de la CUP Tàrrega ha avançat les 5 primeres persones amb què vol reforçar i multiplicar la seva representativitat a l’Ajuntament i s’erigeix amb la voluntat de sumar esforços per posicionar-se com un actor decisiu en la propera legislatura.

La candidatura inclou experiència i renovació. Segueixen la cap de llista, Miquel Nadal, Teresa Arbonés, Daniel Esqué i Felip Serra. Més enllà de les persones, els candidats i candidates han posat en valor el propi projecte de ciutat que la CUP planteja: una ciutat que prioritzi el benestar i la cohesió social davant dels interessos purament econòmics o particulars. Una ciutat per viure-hi, créixer i envellir amb dignitat.

En aquest sentit, els cupaires s’erigeixen com a garantia per assegurar un govern de la ciutat que blindi i asseguri 6 eixos imprescindibles: governar per exigir la garantia d’uns drets i serveis socials eficaços, dignes i de gestió municipal; remunicipalització màxima dels serveis públics, en pro del control democràtic, social i ecològic que això suposa; garantir la sostenibilitat de les polítiques públiques municipals; incentiu de l’economia social i circular; foment de la cultura participativa com a pal de paller de qualsevol societat democràtica i transformació feminista a tots els nivells de l’administració.

L’actual regidor de Cultura, Participació i Pobles, Carlos Vílchez, es presentarà com a candidat però en una posició més avall de la llista després d’haver decidit deixar pas a noves cares i noves generacions.

Laia Recasens

Laia Recasens Elias va néixer a Altet l’any 1996, poble del municipi de Tàrrega on actualment resideix. Va estudiar primària a l’escola Jacint Verdaguer de Tàrrega per, posteriorment, cursar ESO i Batxillerat a l’INS Alfons Costafreda, també de la capital de l'Urgell. És graduada en Periodisme amb menció de Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i compta amb el Màster d’Estudis de Gènere i Polítiques d’Igualtat de la Universitat de Lleida.

Va ser a la universitat on va començar la seva militància i implicació política al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) per un costat i a l’Assemblea de Dones, Lesbianes i Trans per l’altre. A la ciutat de Tàrrega ha estat vinculada al teixit associatiu des dels 18 anys. Així doncs ha estat part activa de diverses comissions de l’Associació Agrat i de l’espai autogestionat i cooperatiu de La Soll, d’on encara en forma part. És membre de La Verreta de Guixanet i va ser monitora durant molt anys del GIC Centre d’Esplai.

En l’àmbit laboral ha anat encadenant feines que li han permès quedar-se a viure a Altet i estudiar el màster a distància. Així doncs ha treballat portant la comunicació del Centre La Solana de l’Ajuntament de Tàrrega i ha estat coordinadora de projectes pedagògics a menjadors i casals de la Cooperativa de Lleure Quàlia. Des del 2021 és regidora de Serveis Municipals, Mobilitat i Medi Ambient a l’Ajuntament de Tàrrega

Miquel Nadal

Miquel Nadal Talavera va néixer a Tàrrega l’any 2000, i té vinculacions familiars amb el poble de La Figuerosa. Va estudiar primària a l’escola Àngel Guimerà de Tàrrega i, posteriorment, va realitzar la ESO i el Batxillerat a l’INS Manuel de Pedrolo. Paral·lelament, va cursar estudis musicals a l’Escola Municipal de Música de Tàrrega durant 13 anys. Va graduar-se el 2022 en Ciència Política i Gestió Pública a la Universitat Autònoma de Barcelona i és estudiant del Màster en Formació del Professorat en format telemàtic.

La seva participació en política va començar amb la creació del SEPC de secundària a Tàrrega, on va militar durant el batxillerat. Posteriorment, a la universitat, va implicar-se políticament a les assemblees de facultat i al moviment llibertari de Barcelona. També va participar activament en l’acampada a la Plaça Universitat de Barcelona, sorgida de les mobilitzacions en contra de la sentència a les preses polítiques.

Actualment, en l’àmbit local, forma part de diverses entitats targarines com La Soll (dins l'espai de Pensament Crític) i de l'Agrat (a les comissions de Carnestoltes, Juventudes i amb el càrrec de Comunicació). Treballa en el monitoratge del lleure a la Cooperativa Quàlia i realitza les pràctiques del màster a l’INS Alfons Costafreda de Tàrrega.

Maria Teresa Arbonés

És enginyera agrònoma per la Universitat de Lleida i docent de secundària a Tàrrega. És filla d’Artesa de Segre però fa 25 anys que viu al poble de la Figuerosa. Vinculada a la CUP des de fa uns quants anys. Els seus principals interessos són la conservació del medi natural i la millora de l’entorn. És mare des de fa 15 anys.

Daniel Esqué Vidal

És graduat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Lleida. Amb experiències laborals en àmbits diversos com l’auditoria de comptes i la logística, actualment exerceix de comptable a ASGTrans, empresa ubicada a Vilagrassa.

Començà a implicar-se en política als 17 anys a través del Col·lectiu Perquè Vull! Soci fundador del Casal Popular El Rostoll, entra a l’Assemblea Local de la CUP de Tàrrega el 2014, i el 2015 esdevé militant del partit. El 2019 va encapçalar la candidatura de la CUP-AMUNT a l’Ajuntament, essent escollit regidor. Actualment és primer tinent d'alcaldia i exerceix de regidor de Finances, Transparència i Aigua. A partir del desembre de 2021 afegeix la gestió del cicle integral de l'aigua a la seva àrea de govern.

En l’àmbit associatiu, ha tingut implicació amb els moviments estudiantils en la seva època universitària (especialment en contra de la implementació del Pla Bolonya); ha estat membre de l’Home de la Barra de l’Associació Guixanet i s’ha involucrat en l’organització del Correllengua.



Felip Serra

Targarí, graduat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona, amb una incipient carrera en el sector del control econòmic d’energia i experiència en la docència d’anglès com a llengua estrangera. Interessat en energies renovables i desenvolupament sostenible.

Actualment partícip en comissions de l’Agrat, soci de la Soll i Bandarra. Antic membre del CAU de Tàrrega on encara participa de forma puntual.