La CUP impulsa mesures dhabitatge i justícia fiscal a Tàrrega des de loposició

La CUP i Junts presenten tres propostes conjuntes al pròxim ple: recàrrec a l’IBI per als habitatges buits de grans tenidors, rebaixa general del 6% i reducció de la jornada laboral del personal municipal a 35 hores setmanals el 2026.

04/11/2025 Territori

Els grups municipals de la CUP i Junts per Tàrrega han arribat a un acord per portar al ple tres propostes que busquen respondre a les necessitats socials, d’habitatge i laborals de la ciutat. Malgrat situar-se a l’oposició després de la ruptura del pacte de govern per decisió d’ERC i PSC, la CUP afirma que continuarà impulsant polítiques transformadores.

Les tres iniciatives principals són:

  • Recàrrec d’entre el 50% i el 150% a l’IBI dels habitatges buits de grans tenidors (persones físiques o empreses amb més de tres immobles). L’objectiu és incentivar l’ús social de l’habitatge i combatre l’especulació.

  • Rebaixa general del 6% de l’IBI, per equiparar la pressió fiscal de Tàrrega amb la d’altres municipis i alleugerir la càrrega per a les famílies.

  • Reducció de la jornada laboral del personal municipal a 35 hores setmanals el 2026, una reivindicació dels sindicats i que la CUP considera que pot ser “exemplaritzant” per al conjunt del sector públic i privat.

“Aquestes propostes són fruit del diàleg i demostren que, fins i tot des de l’oposició, es poden impulsar polítiques transformadores per a la ciutat”, ha afirmat la regidora de la CUP Laia Recasens.

A més, la CUP presentarà una moció perquè Tàrrega disposi d’un Pla Local per la Llengua, amb l’objectiu de reforçar l’ús social del català i coordinar accions de promoció lingüística. La formació lamenta que, malgrat haver ofert col·laboració al govern municipal, no s’hagi convocat cap reunió de treball.

Després de la sortida del govern municipal, la CUP aposta per obrir vies d’entesa amb totes les formacions del consistori per assegurar que Tàrrega continuï avançant en polítiques socials, feministes i de progrés. “Per Tàrrega hi som, i hi serem sempre que es tracti de millorar la vida de la seva gent”, ha conclòs el regidor de la CUP Miquel Nadal.

