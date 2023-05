LLUITA INSTITUCIONAL

Dotze hores d’entrevista seguides a l'alcaldable Lluc Salellas

· L’excapità del Girona Eloi Amagat, el comunicador Andreu Juanola, l’escriptora Maria Mercè Roca, la diputada Montserrat Vinyets o l’activista pels drets de les persones amb discapacitat Isaac Padrós, algunes de les persones

· La formació també obre dues franges perquè la ciutadania que ho vulgui pugui fer preguntes a l’alcaldable

Lluc Salellas, alcaldable de Guanyem Girona, serà entrevistat demà dissabte de 10 del matí a 10 del vespre sense parar. El principal partit a l’oposició organitza “l’entrevista més llarga mai feta sobre Girona” en el que serà una marató on es tocaran una munió de temes que afecten la ciutat. Salellas apunta que es tracta d’un exercici que busca implicar la ciutadania en la vida política de la ciutat i també perquè es mostra convençut que el projecte de Guanyem “és el més sòlid per liderar Girona”. “Per ser un bon alcalde has de poder mostrar un bon projecte -en el cas del de Guanyem Girona, fet per moltes persones- i ser transparent amb la ciutadania”. L'entrevista és oberta al públic en tot moment i es desenvoluparà davant del local de Guanyem Girona, a la plaça Salvador Espriu, 10, i es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de la formació municipalista.

El primer entrevistador serà l’escriptor Josep Maria Fonalleras, que iniciarà el repte a les 10h del matí. Tot seguit, la diputada de la CUP Montserrat Vinyets agafarà el relleu per després donar-lo Roger Casero i Imma Ramon, que protagonitzaran un bloc reservat a la vida veïnal als barris. A les 11.30h alguns amics de joventut preguntaran a l’alcaldable sobre la infantesa i joventut i a les 12h l’activista pels drets de les persones amb discapacitat Isaac Padrós preguntarà a Salellas sobre les polítiques d’accessibilitat que vol introduir.

El llibreter Guillem Terribas parlarà de la vida cultural a la ciutat i tot seguit la periodista Andrea López ho farà sobre la vida esportiva. Seguidament serà Andrea Tomàs, parella de Salellas, qui entrevistarà el pare de les seves filles.

A l’hora de dinar el president de l’Associació d’Hosteleria, Xavier Garcia, farà algunes preguntes a l’alcaldable. El seguirà Chiwto Jawo, que parlarà sobre integració i igualtat social a la Girona d’avui. Posteriorment, a les 15h s’obrirà un torn obert perquè la ciutadania pregunti sobre els temes que vulguin a l’alcaldable.

A les 16h acabarà el partit del Girona FC contra el Villarreal a Montilivi i l’excapità del club gironí Eloi Amagat i el presentador de La Sotana, Andreu Juanola, es dirigiran al local de Guanyem per parlar sobre la ciutat i l’esport.

Finalment a les 17.30h serà Dídac Romagós, de Ràdio Vilablareix, qui parlarà amb Lluc Salellas, substituint Antonio Baños, baixa d’última hora.

Seguidament, serà el torn de la mainada, que durant mitja hora disposarà de l’alcaldable per fer-li arribar les seves preguntes sobre la ciutat que volen tenir.

A les 19h l’escriptora Maria Mercè Roca agafarà el relleu i posteriorment serà el tuitaire Antoni Vidal Ribera qui compartirà una estona amb Salellas.

A les 20h la periodista Clara Vicenç farà un qüestionari sobre l’estat de la ciutat a l’alcaldable i posteriorment serà un rival electoral, el representant d’Ara Girona, Carles Ribas qui es posarà cara a cara amb l’alcaldable de Guanyem. L’activista pel dret a l’habitatge Ruth Tramullas tindrà l’últim torn.

Cristina Andreu, número dos de Guanyem al llarg d’aquests quatre anys i que també ho és en aquestes eleccions tancarà una jornada ben intensa.