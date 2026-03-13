El professorat rebutja massivament lacord educatiu i reforça les vagues del 16 al 20 de març

La consulta telemàtica oberta al conjunt del professorat de l’educació pública ha deixat un resultat contundent: una amplíssima majoria de docents rebutja l’acord educatiu signat pel Departament d’Educació amb els sindicats CCOO i UGT. El resultat reforça la convocatòria de vagues prevista entre el 16 i el 20 de març i incrementa la pressió sobre el Govern perquè torni a la taula de negociació.
En total, 42.965 docents han participat en la votació, una xifra que equival aproximadament al 50% de la plantilla estructural del sistema educatiu públic. D’aquests, 40.780 han votat en contra de l’acord (95%), mentre que només 2.185 persones hi han donat suport.
La consulta s’ha fet de manera telemàtica amb programari lliure i amb un sistema vinculat al correu corporatiu de cada docent, fet que garantia una única resposta per treballador o treballadora. Segons els promotors de la iniciativa, el resultat atorga “una legitimitat amplíssima” al rebuig de l’acord i confirma el compromís majoritari del professorat amb les mobilitzacions convocades per a la setmana vinent.
El resultat de la votació també envia un missatge directe al Govern català. Els docents consideren que l’anomenat “acord de país” presentat per l’executiu no respon a les necessitats reals del sistema educatiu i reclamen que el Departament torni immediatament a la mesa de negociació amb propostes concretes.
Entre les principals crítiques del col·lectiu hi ha la manca de mesures per recuperar el poder adquisitiu del professorat, la insuficiència d’inversions per reduir ràtios, així com la falta de recursos per millorar l’atenció a la diversitat i desplegar una educació inclusiva real als centres. També denuncien l’absència d’avenços en qüestions com el currículum o els processos d’estabilització del personal.
La consulta també reforça la dinàmica de mobilització impulsada per la campanya Dignifiquem la Professió, que en les darreres setmanes ha acumulat diversos suports: 50.000 signatures al manifest, 88.000 participants a la vaga del passat 11 de febrer i ara més de 40.000 vots de rebuig a l’acord.
Amb aquests resultats, les organitzacions impulsores fan una crida a continuar organitzant assemblees als centres i als territoris per convertir aquest mandat en unes vagues massives del 16 al 20 de març. El professorat, asseguren, “ha parlat clar” i exigeix al Govern que rectifiqui i afronti la crisi educativa amb mesures reals.