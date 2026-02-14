VOX i el Matarranya (Extremadreta VII)

Porto des de l’estiu parlant als Viles del ressorgiment de l’extremadreta, sobretot en un prisma molt nordamericà. Però a ningú se li escaparà que la preocupació de fons és allò que està passant aquí. Lo domenge vam tindre eleccions autonòmiques avançades, i van ratificar una dinàmica que ja coneixíem: l’increment de l’extremadreta, que a les nostres terres capitanege VOX, i esgarrape Se Acabó la Fiesta. VOX ha passat a ser la tercera força de les Corts, doblant los seus escons.
Al Matarranya la dinàmica de les eleccions ha tingut alguna peculiaritat. Lo PP continue sent la primera força, en lo 31,2% del vot, seguit més de prop pel PSOE, en un 25,8%. VOX és tercera força al Matarranya (14,1%), però està una mica més baix que a Aragó, i a poca distància hi ha Teruel Existe (12,5%). CHA (5,9%) i PAR (5,5%) aquí queden molt prop, perquè comparativament lo primer té menys presència al Matarranya, i el segon, a pesar de perdre el diputat, continue resistint per les nostres terres.
Si mos centrem en los canvis respecte a les anteriors eleccions, més que en los vots en sí, podem aulorar què ha mogut a la gent del Matarranya a votar. L’anàlisi estadística dels resultats mostre un primer factor més important, que confronte pobles com Ràfels, la Torre o la Portellada, que estes eleccions han reforçat lo vot als partits tradicionals PP i CHA, o altres que han reforçat lo vot als nous partits, com Teruel Existe (TE) a Fórnols, o VOX i TE a Queretes. Un segon factor confronte els pobles segons com han reduït les opcions regionalistes, això és, segons si hi ha baixat Teruel Existe (a Massalió -17,2 punts) o el PAR (a Lledó -27,2 punts). I finalment hi ha un tercer eix de pobles marcats per la polarització estatal, això és, alguns que estes eleccions han reforçat lo PSOE i no VOX, com Massalió i la Torre, o altres que han reforçat VOX, com Beseit i Mont-roig. Segur que una lectura en termes locals mos ajudarie a entendre altres dinàmiques que l’anàlisi global obvie.
Però, en tot cas, com a tot Aragó, lo gran vencedor és VOX, com a tercera força al Matarranya, en ascens. Quatre pobles arriben a tindre al voltant del 20% de vots a VOX: Beseit, La Portellada, Mont-roig i la Vall. Tres d’ells ja tenien un vot alt a VOX a les anteriors eleccions, i Beseit destaque pel seu increment a n’estes últimes eleccions (15,4 punts més). I altres pobles que han incrementat molt lo vot a VOX les últimes eleccions són Fondespatla (11,0 punts) o Queretes (10,6%). Per contra, es mantenen en proporcions baixes de vot a VOX la Torre (4,5%), i també Lledó, Massalió i Torredarques (al voltant del 10%).
I és ara més necessari més que mai un gir en la lectura dels resultats. Ja ham caracteritzat lo discurs de l’extremadreta. Ara quede per explicar el per què del seu ascens. Aquí els resultats del domenge mos apunten a una lectura estatalista de les eleccions. Perquè allà a on ha pujat VOX s’ha castigat al PP, com ha passat a Beseit, Fondespatla i Queretes, en baixades superiors als 7 punts percentuals del PP. Per contra, VOX ha pujat poc allà a on han pogut incrementar el seu vot lo PP (la Torre, Ràfels i Torredarques) o el PSOE (la Torre, Arenys, la Freixneda, Massalió, Fórnols o Calaceit).
Sèrie d’articles sobre l’extremadreta