Lo Ranxo reforça la recuperació del Lali-Lali en la seva 151a edició a Ponts

La 151a edició de Lo Ranxo incorpora enguany un accent especial en la recuperació del Lali-Lali, una de les tradicions més arrelades al calendari festiu del municipi i que, amb el pas dels anys, havia anat perdent presència a mesura que la dimensió organitzativa de la festa creixia.
L’Ajuntament de Ponts ha situat aquesta revitalització com un dels objectius destacats d’aquesta edició, amb la voluntat de reforçar la transmissió intergeneracional i reconnectar els més petits amb l’origen popular de la celebració.
El Lali-Lali, que té lloc el Dilluns de Carnestoltesl —vigília del Dimarts de Ranxo—, és històricament la jornada en què els nens i nenes del poble recorrien els carrers acompanyats de música i animació per recollir el recapte que l’endemà es posava a les calderes. Aquesta capta infantil, que combinava festa, cançó i esperit col·laboratiu, simbolitzava la participació directa de la comunitat en la construcció del Ranxo.
Transmetre la tradició des de la infantesa
Amb el creixement progressiu de Lo Ranxo i la seva consolidació com a gran esdeveniment gastronòmic i patrimonial, la logística necessària per preparar les calderes s’ha professionalitzat i avançat en el temps. Tal com va explicar l’alcalde de Ponts, Josep Tàpies, durant la roda de premsa de presentació, “és evident que el dilluns no es pot anar a buscar les coses que han de posar l’endemà al ranxo, perquè els cuiners i les cuineres ja tenen tot el material comprat i a punt amb tota la seva expertesa”.
Aquest fet, però, no resta valor simbòlic al Lali-Lali, que es vol recuperar precisament com a experiència pedagògica i identitària. En paraules de l’alcalde, aquesta edició “posem un èmfasi molt especial en la recuperació de la tradició del Lali Lali” amb l’objectiu que els infants entenguin què representa aquesta jornada dins del conjunt de la festa.
La voluntat municipal és que la canalla visqui el Lali-Lali no només com una activitat lúdica, sinó com un acte de memòria i de pertinença que els connecti amb la història col·lectiva del municipi.
Complicitats locals per fer créixer el Lali-Lali
En aquest procés de recuperació hi ha tingut un paper destacat l’Escola de Música de Ponts, que l’any passat va impulsar la tasca de recuperació de la cançó tradicional del Lali-Lali. Enguany, aquesta feina es posa plenament en valor amb la participació de tots els nens i nenes del poble cantant-la durant la jornada, retornant-li així la centralitat sonora i emocional que havia tingut en el passat.
La revitalització compta també amb la implicació de dos artistes locals estretament vinculats a la festa: Mag Reivax i Marta Pampalona, tots dos coneixedors del Ranxo i del Lali-Lali perquè l’han viscut des de petits. La seva participació, més enllà de l’àmbit artístic, esdevé simbòlica, ja que representen aquesta cadena de transmissió entre generacions que es vol reforçar.
Així, el Dilluns de Carnaval recuperarà amb força el seu caràcter participatiu, amb els infants recorrent els carrers acompanyats de xaranga i animadors, en una festa que manté l’esperit de la capta tradicional però adaptada al context actual d’una celebració que ha crescut en dimensió i projecció.
Més enllà del recapte material, el Lali-Lali es reivindica com un recapte simbòlic: el de la memòria, la identitat i el sentiment de comunitat. Amb aquesta aposta, Ponts reforça el relat de Lo Ranxo com una festa viva, capaç d’evolucionar sense renunciar a les seves arrels i de preservar el patrimoni immaterial associat a una de les celebracions més emblemàtiques de la comarca.