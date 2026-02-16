Llibertat.cat
La Sindicatura qüestiona el pla de digitalització educativa arran duna investigació dOCTUVRE

La Sindicatura qüestiona el pla de digitalització educativa arran duna investigació dOCTUVRE

El mitjà OCTUVRE.CAT difon un informe crític sobre el Pla d’Educació Digital, finançat amb 150 milions d’euros de fons europeus.

16/02/2026 Educació

El mitjà digital Octuvre ha fet públic el contingut d’un informe de la Sindicatura de Comptes que assenyala greus mancances en el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), impulsat el 2019 i finançat amb fons europeus FEDER i amb 150 milions d’euros del programa Next Generation.

Segons l’anàlisi difosa per Octuvre, l’informe posa de manifest que el pla es va desplegar sense objectius operatius clars ni indicadors de seguiment, i que no es va adaptar quan van arribar els nous fons europeus. El projecte havia comportat el repartiment de 375.000 dispositius i la compra de milers de panells interactius i equips tecnològics.

La Sindicatura també apunta que no hi ha evidència que es prioritzés l’alumnat vulnerable en el repartiment de dispositius i que no es van reforçar els recursos dels coordinadors digitals malgrat l’augment d’equipament. En l’àmbit de la contractació, l’informe assenyala expedients tramitats per via urgent sense justificació suficient i una elevada concentració d’adjudicacions en molt poques empreses.

El context polític

El Pla es va iniciar sota el mandat del conseller Josep Bargalló (ERC), però el seu desplegament principal es va produir amb Josep Gonzàlez-Cambray, conseller entre 2021 i 2022. Enginyer industrial i anteriorment director general de Centres Públics, Gonzàlez-Cambray va gestionar l’arribada dels fons Next Generation i va presentar el projecte al Mobile World Congress com un dels més ambiciosos d’Europa en l’àmbit educatiu. Va haver de dimitir del seu càrrec. El juny del 2023, va ser reubicat al CESIRE, on una investigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya va detectar “irregularitats formals” en el seu nomenament. Des del febrer de 2024 exerceix de coordinador de l’Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial a la Diputació de Barcelona

Posteriorment, el pla va continuar sota Anna Simó (ERC) i actualment es manté sota la responsabilitat de Esther Niubó (PSC).

La difusió de l’informe per part d’OCTUVRE.CAT reobre el debat sobre la planificació, l’avaluació i el control dels recursos públics destinats a la digitalització educativa.

