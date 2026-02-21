Llibertat.cat
Cultura

Institució de les Lletres Catalanes i l'Ateneu Barcelonès homenatgen Joan Alcover en el centenari de la seva mort

Institució de les Lletres Catalanes i l'Ateneu Barcelonès homenatgen Joan Alcover en el centenari de la seva mort

L’acte institucional tindrà lloc el 25 de febrer a l’Auditori Oriol Bohigas

21/02/2026 Cultura

La Institució de les Lletres Catalanes i l’Ateneu Barcelonès organitzen el pròxim dimecres 25 de febrer, a les 19.00 h, un acte institucional d’homenatge a Joan Alcover amb motiu del centenari de la seva mort. L’acte es farà a l’Auditori Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès, coincidint amb la data exacta de la seva desaparició.

L’homenatge combinarà parlaments institucionals amb intervencions literàries i musicals per reivindicar la vigència de l’obra i el pensament d’un dels autors centrals del cànon literari català.

Entre els participants hi haurà la cantant Maria del Mar Bonet i el guitarrista Borja Penalba, que ha musicat diversos poemes d’Alcover. També hi intervindran l’especialista en l’autor Ignasi Moreta i els poetes Enric Sòria i Maria Sevilla.

L’acte recupera l’obra d’Alcover en un espai especialment simbòlic: el mateix Ateneu Barcelonès on, l’any 1904, va pronunciar la conferència «La humanització de l’art», un text fonamental per a l’estètica catalana moderna.

Amb aquesta commemoració, les entitats organitzadores volen posar en relleu la vigència literària i intel·lectual de Joan Alcover i reivindicar la seva aportació decisiva a la modernització cultural del país.

