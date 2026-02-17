Diversos municipis gironins demanen la dimissió de Paneque a proposta de la CUP

Arran de la crisi de les darreres setmanes, la formació independentista ha traslladat a les institucions locals una moció “per uns serveis ferroviaris dignes i segurs”. A banda de solidaritzar-se amb les víctimes (una, mortal) de l’accident de Gelida, donar suport a la mobilització ciutadana i demanar mesures urgents per fer front a l’emergència, el text apunta a “les causes estructurals del caos ferroviari”, exigeix responsabilitats polítiques i reclama el traspàs integral d’infraestructura i servei. En aquest sentit, la CUP destaca “l’evident mala gestió” i “les promeses incomplertes” de la consellera Sílvia Paneque, així com “la desinversió intencionada, crònica i flagrant de l’Estat, també per part del govern del PSOE”. També, que l’acord entre governs per a una nova empresa mixta de Rodalies “manté el control de l’Estat i incompleix els acords d’investidura”.
La moció ja ha estat aprovada per Salt, Ripoll, Celrà, Viladamat, Llagostera, Sant Jordi Desvalls i Ribes de Freser, i pròximament serà votada també a Blanes i Fornells. També a proposta de la CUP, aquest dijous el Parlament va demanar la dimissió de la consellera Paneque. Pels cupaires, aquesta falta evident de suport només pot comportar la dimissió, el cessament o (si cap de les dues coses es produeix) “encara més descrèdit del govern del PSC”.