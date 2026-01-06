Terraferida trenca el tèntol i denuncia una dècada de devastació territorial a Mallorca

Terraferida ha anunciat que reprèn l’activitat pública deu anys després del seu naixement i gairebé tres anys després d’haver suspès formalment la seva presència continuada. El col·lectiu assenyala que aquesta aturada no ha estat una retirada, sinó un canvi d’estratègia per centrar-se en el treball de fons i en eines útils per a la societat, més enllà del soroll constant de les xarxes socials.
En aquest nou cicle, l’entitat farà pública en els propers dies una recerca titulada Inventari de la devastació de Mallorca 2015–2024, un treball que documenta i cartografia centenars de nous xalets, piscines, pedreres i centrals fotovoltaiques que continuen ocupant i fragmentant el sòl rústic a un ritme accelerat.
Segons Terraferida, el model territorial actual —al servei del creixement turístic il·limitat, l’especulació immobiliària i una falsa transició energètica— està destruint boscos, muntanyes i terra fèrtil, i condemna la major part de la població a viure en un entorn cada vegada més degradat, vulnerable i desigual. La conclusió és clara: si no s’atura aquesta voracitat, Mallorca corre el risc real d’esdevenir un suburbi extens, climàticament fràgil i socialment inviable.
L’entitat assenyala també la responsabilitat directa de les institucions públiques, que durant dècades —independentment del color polític— han permès i legitimat aquest procés de destrucció sistemàtica del territori, amb l’única excepció parcial de Menorca. Aquesta inacció, afirmen, no és neutra: és una decisió política que té conseqüències devastadores sobre els recursos, el dret a l’habitatge, la sobirania alimentària i la mateixa vida humana.
En un context de crisi climàtica global, escassetat d’aigua, pèrdua de biodiversitat i col·lapse dels serveis bàsics, Terraferida adverteix que continuar consumint territori com fins ara és una irresponsabilitat col·lectiva. Tot i això, el col·lectiu defensa que frenar la destrucció és possible i que hi ha exemples arreu del món on s’ha prioritzat la conservació, la restauració d’espais degradats i la dignitat del territori per damunt del benefici immediat.
Terraferida conclou amb un advertiment i una aposta política clara: o es trenca amb el model econòmic i territorial basat en el creixement infinit, o Mallorca perdrà definitivament les bases materials que fan possible la vida. Encara hi som a temps, però no hi ha marge per a la inacció ni per a l’autoengany.