En defensa del territori

Terraferida insta a l’Ajuntament de Deià a decretar una suspensió de llicències

Terraferida ha demanat a l’ajuntament de Deià que decreti una suspensió de llicències al proper plenari municipal per frenar l’especulació del sòl. Celebram que la nova majoria municipal, a través del batlle, hagi expressat públicament la seva voluntat de revisar el planejament urbanístic amb criteris de racionalitat i orientació social, però alertam que sense una suspensió de llicències, es podria produir una allau de petició de llicències de construcció.

Deià ha tengut els darrers anys un desenvolupament urbanístic i turístic desmesurat que ha transformat el poble. Les causes més importants són precisament un planejament urbanístic desenvolupista i la transformació de centenars d’habitatges en establiments turístics. Els darrers anys els veïnats s’han organitzat i manifestat contra aquest procés, que urbanitza més i més el poble a la vegada que n’expulsa els seus propis habitants. Recorden que el municipi té encara 7,7 hectàrees urbanitzables amb capacitat per edificar 350 nous habitatges i una població potencial de 881 nous habitants.

Exceptuant Escorca, que té una configuració singular, Deià és el municipi de tota la Serra de Tramuntana que té més superfície edificable per habitant. De fet, el potencial de creixement poblacional és exorbitant, d’un 142% respecte a la població actual Tot plegat sense contar el sòl rústic edificable, el creixement sobre l’urbà consolidat i les places il·legals. Recordem que Deià té en l’actualitat 617 habitants i una tendència a perdre residents des de fa anys, tot i que no s’ha aturat de créixer urbanísticament.

El doble de places turístiques que habitants. Deià contava l’any 2019 amb 1138 places turístiques legals, de les que 458 són

hoteleres. És gairebé el doble que la població resident, essent el municipi de la Serra de Tramuntana amb la desproporció més gran entre places turístiques i residents. Així i tot, el Consell no va considerar que fos un nucli saturat quan va fer la zonificació turística. Airbnb ja ofereix més places a Deià que residents hi ha. Que Deià sumi nous residents no seria gens preocupant, de fet tenia més població l’any 1900 que ara, sinó que els nous habitatges segueixin dedicant-se a inflar més el lloguer turístic. Un exemple visible de l’enorme transformació que ha patit Deià, i que l’han convertit gairebé en un poble-hotel, és que Airbnb ja ofereix més places de lloguer turístic (618) que residents hi ha al cens (617). Costa trobar llocs al món on el lloguer turístic hagi penetrat fins a aquest punt.

Per tot plegat encoratjam a l’ajuntament a revisar el planejament amb criteris ecològics i socials i celebram la seva bona disposició. Insistim però, que cal decretar una suspensió de llicències per evitar operacions urbanístiques com Petit Deià o les que hem vist a altres pobles de la Serra com Bunyola i Puigpunyent, on la revisió del planejament sense mesures de contenció suficients, han acabat reactivant noves urbanitzacions.