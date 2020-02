En defensa del territori

Terraferida proposa a l’ajuntament de Palma desclassificar 440 hectàrees de sòl urbanitzable

Terraferida sol·licita a l’ajuntament de Palma que desclassifiqui 440 hectàrees de sols urbanitzables mitjançant la revisió del planejament municipal. Es tracta de zones que encara conserven valors naturals i productius notables però que podrien acabar acollint 30.000 nous habitatges, segons el darrer inventari sobre sòl vacant elaborat per la Conselleria de Territori.

Ara mateix Palma té el 21% de tot el sòl vacant de Mallorca, xifrat en un total de 2.090 hectàrees, segons admet el Govern. Si aquests espais agraris i naturals grafiats com a urbanitzables es segueixen urbanitzant, Palma podria veure com la seva població experimenta un creixement al voltant de nous 100.000 habitants. Tot això sense contar places turístiques, l’edificació sobre sòls ja consolidats i el sòl rústic. Això podria comportar un creixement poblacional del voltant del 20%, el que faria augmentar molt la pressió sobre recursos com l’aigua, la terra fèrtil i els espais naturals.

La pressió derivada de la urbanització d’aquests espais tendria una incidència notable sobre sòl agrari amb capacitat productiva, sobre el paisatge i els recursos naturals, però també sobre les infraestructures. Moltes d’elles ja es troben saturades i d’altres amb problemes. Palma per exemple, té greus problemes de mobilitat, saturació i contaminació a causa de l’excés de trànsit. Amb una taxa de motorització al voltant d’un vehicle per persona, desenvolupar aquests urbanitzables suposaria afegir prop de 90.000 cotxes, una pressió que la ciutat difícilment podria suportar. Recordem que Ciutat ja supera els nivells de contaminació recomanats per l’OMS https://bit.ly/2SfVP4f

Palma també té problemes d’aigua potable (cobreix la demanda gràcies a les dessaladores) depuració i contaminació marina. Si aquests espais s’acaben urbanitzant la pressió sobre infraestructures com carreteres, depuradores, dessaladores i la incineradora, serà encara més elevada. No cal dir que edificar el sòl vacant per a 100.000 persones més, significa donar més arguments a AENA per a seguir ampliant l’aeroport, tal i com vol fer les properes setmanes. Amb majors emissions per transport (més cotxes i avions), depuració insuficient i aigua potable de més baixa qualitat a certes zones, és més que evident que la qualitat de vida a la ciutat serà inferior.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.5px Times}

El Mapa del sòl vacant (disponible a https://ideib.caib.es/visor/# ) mostra gran quantitat de terrenys urbanitzables a tot el municipi, però destaquen els creixements previstos a Son Vida, Gènova, Son Puigdorfila, Portals nous i Costa de’n Blanes, El Molinar, Puntiró, s’Arenal i Nou Llevant. Terraferida proposa la desclassificació d’aquests terrenys, exceptuant aquells sòls estrictament necessaris per fer habitatge social, acollir equipaments i zones verdes. Ara mateix tots aquests terrenys estan sotmesos a pressions per ser urbanitzats, de fet alguns es troben en fase de tramitació i podrien urbanitzar-se aviat si no hi ha una acció de les administracions, començant per l’Ajuntament de Palma.

En definitiva, Palma hauria de fer una aposta decidida per desclassificar futures urbanitzacions que generarien un impacte ambiental enorme a zones d’alt valor paisatgístic, ecològic i agrari i que passarien a demandar grans quantitats d’aigua, energia i serveis i obligarien als seus nous habitants a desplaçar-se bàsicament en transport privat, en trobar-se molts d’aquests llocs, enfora dels serveis i equipaments més bàsics.

Palma no pot seguir esperant una revisió del Pla General que no arriba mai, és per això que demanam als responsables municipals que arbitrin mesures extraordinàries per evitar el desenvolupament d’aquests urbanitzables.