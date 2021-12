En defensa del Territori

Terraferida demana al Govern de les Illes que freni el creixement portuari que proposa el nou Pla General de Ports.

El Pla preveu incrementar els amarraments de 24.000 a 27.100, el que seria incompatible amb la conservació del litoral i l'emergència climàtica. L’entitat proposa que l’objectiu prioritari sigui la defensa de la nàutica tradicional de petites embarcacions, les zones de bany i la vida marina.

El mes de juny de 2021 el Govern de les Illes Balears aprovà inicialment el Pla General de Ports de les Illes Balears. El Pla desplega una llei (la 10/2005) de Ports de les Illes Balears aprovada en temps de l’expresident Jaume Matas i en manté la perspectiva desenvolupista, tot i la renúncia a construir certes infraestructures. El passat mes de setembre, Terraferida i altres entitats hi van presentar al·legacions que, a dia d’avui, encara no han estat resoltes.

El Pla preveu fer créixer un 13% el nombre total d'amarraments passant de 24.020 a 27.131. Un 5% d'aquest creixement seria d'amarraments permanents. El creixement proposat pel Govern, agafant com a referència una estima de l'any 2017, preveu passar de 30.022 embarcacions a 36.745 l’any 2033, un increment del 22,4 %.

És especialment preocupant la filosofia de tot el Pla, un document sempre en favor

d’embarcacions cada dia més grans i impactants que veu la mar com un negoci, un espai que s’ha de mercantilitzar al màxim tot i que això signifiqui arraconar encara més els usos tradicionals i les petites embarcacions i augmentar la pressió nàutica sobre les zones de bany per a locals i turistes.

Tot aquest creixement contradiu el relat comunicatiu de Ports, que mira d’oferir una imatge verda que no es correspon amb el Pla, convençuts que la premsa, les entitats i la població en general no el llegirà. La nostra preocupació i la de moltes entitats, però, és màxima ja que som conscients que aquest Pla tendria un enorme impacte negatiu sobre els ecosistemes marins, sotmesos ara mateix a una pressió ja excessiva.

El Pla, a més a més, preveu una fiscalitat que millori el desenvolupament de la nàutica, una inversió de més de seixanta milions d'euros en reordenació de ports i clubs nàutics i un impuls a les marines seques, dragatges, creixement de molls, noves rampes i varadors.

És per això que demana al Govern de les Illes que aposti per no crèixer gens, zero amarraments i que elimini els il·legals (més de 1.000). Cal renunciar a aquesta visió mercantilista de la mar, les institucions públiques han de defensar els ecosistemes marins i els usos humans tradicionals en comptes d’apostar per la gran nàutica i privilegiar l'ús del litoral per part del més rics.