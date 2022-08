Salvem Portocolom, Som Portocolom i Terraferida celebren la protecció de sa Capella

Salvem Portocolom, Terraferida i la nova plataforma ciutadana SomPortocolom feliciten l'Ajuntament de Felanitx per haver pres la decisió de protegir el nucli antic de Portocolom i impedir una nova urbanització adossada a sa Capella. Aquestes entitats varen presentar un total de 35 al·legacions al Pla General de Felanitx demanant que s'apostàs per la rehabilitació d'habitatges i la preservació del sòl rústic, evitant futurs creixements sobre sòls no transformats.

Una de les actuacions més discutibles del nou Pla General, recollida en anteriors revisions, és la urbanització proposada a la zona històrica de sa Capella que, més enllà dels 25 o 30 habitatges projectats, hagués suposat fer créixer el nucli a costa d'urbanitzar un espai rural ben conservat a tocar de la zona protegida de s'Algar i es Riuetó. Una vegada oberts nous carrers, aquest espai podria continuar creixent en futures modificacions, el que hagués estat desastrós per a Portocolom. Els valor d'aquest espai va més enllà del natural, ecològic i paisatgístic.

Cal recordar que justament a aquesta zona s'hi han catalogat un conjunt de coves subterrànies de rellevància internacional que sumen diversos quilòmetres de galeries espectaculars i que ja compten amb diverses figures de protecció. Aquesta urbanització, prevista dins el nou Pla General que ara es tramita, va alertar als veïnats que varen presentar 500 al·legacions contra aquest creixement en pocs dies.