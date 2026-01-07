Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Llengua

LSTEI denuncia la devaluació de les notes de català a secundària i a batxillerat

Català a l'escola
LSTEI denuncia la devaluació de les notes de català a secundària i a batxillerat

Amb un 7 es podrà obtenir el nivell més alt de certificació a cada etapa rebaixant el 8 actual. El Govern prepara una ordre per “actualitzar” les homologacions

07/01/2026 Llengua

L’STEI expressa un desacord rotund a la proposta de la Conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears d'actualitzar les homologacions dels títols d’ESO i batxillerat amb els certificats de català, amb la rebaixa del 7 com a nota mínima per a obtenir un B2 a secundària i un C1 a batxillerat, quan fins ara s’havia de treure un 8.

El sindicat denuncia que, amb l’excusa de de l’adaptació a les noves qualificacions de notes, que ara són qualitatives i no numèriques, el Govern del Partit Popular cedeix un cop més a les exigències de Vox de devaluar i menystenir la llengua catalana a les Illes. I això que tots els indicadors demostren, altrament, que els coneixements en llengua catalana es van devaluant any rere any.

La nova ordre també inclou una flexibilització dels requisits per a obtenir l’homologació del certificat de català amb alumnes que hagin fet qualque curs fora dels territoris de parla catalana.

L'STEI denuncia que aquesta és una mesura més en la devaluació i minorització de la llengua pròpia de les Illes Balears, bo i posant de manifest que el Partit Popular és captiu dels deliris de l’extrema dreta en contra de la presència i d’un bon aprenentatge del català a l’ensenyament.

També posa en relleu que lluitarà contra aquest nou atac amb les eines de què disposa a tots els àmbit de negociació pertinents i de defensa dels drets dels catalanoparlants.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Oriol de Fàbregues qüestiona el relat del 1714 i reivindica la vigència de les Constitucions catalanes
  2. Fa 50 anys una alenada daire fresc va recórrer els Països Catalans
  3. Una societat de xais
  4. Contra lespoli i els atacs a la llengua, Mallorca reivindica autodeterminació
  5. La variant de Celrà fa un pas endavant per treure el trànsit del centre del municipi
  6. El Correllengua Agermanat posa en marxa una web per difondre la iniciativa arreu dels Països Catalans
  7. La CUP, un any després del Garbí
  8. El 31 de Desembre és la Diada de Mallorca
  9. Delcy Rodríguez jura la presidència de Veneçuela pel país per Chávez, per Bolívar i pel seu pare assassinat
  10. Poble Lliure condemna latac militar imperialista contra Veneçuela
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid