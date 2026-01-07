LSTEI denuncia la devaluació de les notes de català a secundària i a batxillerat

L’STEI expressa un desacord rotund a la proposta de la Conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears d'actualitzar les homologacions dels títols d’ESO i batxillerat amb els certificats de català, amb la rebaixa del 7 com a nota mínima per a obtenir un B2 a secundària i un C1 a batxillerat, quan fins ara s’havia de treure un 8.
El sindicat denuncia que, amb l’excusa de de l’adaptació a les noves qualificacions de notes, que ara són qualitatives i no numèriques, el Govern del Partit Popular cedeix un cop més a les exigències de Vox de devaluar i menystenir la llengua catalana a les Illes. I això que tots els indicadors demostren, altrament, que els coneixements en llengua catalana es van devaluant any rere any.
La nova ordre també inclou una flexibilització dels requisits per a obtenir l’homologació del certificat de català amb alumnes que hagin fet qualque curs fora dels territoris de parla catalana.
L'STEI denuncia que aquesta és una mesura més en la devaluació i minorització de la llengua pròpia de les Illes Balears, bo i posant de manifest que el Partit Popular és captiu dels deliris de l’extrema dreta en contra de la presència i d’un bon aprenentatge del català a l’ensenyament.
També posa en relleu que lluitarà contra aquest nou atac amb les eines de què disposa a tots els àmbit de negociació pertinents i de defensa dels drets dels catalanoparlants.