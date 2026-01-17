LANC rebutja el nou model de finançament pactat per ERC i el govern espanyol i reclama un canvi urgent destratègia

Llibertat.cat
En el posicionament, que l’entitat sobiranista farà públic el pròxim dimarts 20 de gener, l’organització instarà els partits polítics independetistes a no validar una proposta que, segons denuncia, perpetua l’espoli fiscal que pateix Catalunya. En aquest sentit, l’Assemblea fa una crida explícita a rebutjar el model tal com està plantejat i adverteix que “l’independentisme necessita un canvi d’estratègia amb urgència”.

El ple del Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), reunit aquest dissabte a Flix, ha aprovat un comunicat crític amb la proposta de ‘nou model’ de finançament acordada entre ERC i el govern espanyol. Segons l’entitat, els 4.700 milions d’euros addicionals anunciats “no representen una correcció del dèficit fiscal estructural, sinó una redistribució derivada del creixement conjuntural de la recaptació”.

En el posicionament, que l’ANC farà públic en una roda de premsa el pròxim dimarts 20 de gener, l’organització insta els partits polítics a no validar una proposta que, segons denuncia, perpetua l’espoli fiscal que pateix Catalunya. En aquest sentit, l’Assemblea fa una crida explícita a rebutjar el model tal com està plantejat i adverteix que “l’independentisme necessita un canvi d’estratègia amb urgència”.

L’ANC considera que el debat sobre el finançament no pot servir per consolidar marcs autonòmics ni per maquillar el desequilibri fiscal estructural, sinó que ha de situar-se en el terreny de la sobirania i la ruptura democràtica amb l’Estat espanyol.

D’altra banda, el ple del Secretariat Nacional també ha elegit Jordi Alsina com a nou tresorer de l’entitat, després d’obtenir el suport d’una majoria superior als dos terços requerits. Alsina és enginyer agrònom i empresari del sector agrícola a les comarques de Ponent, i està vinculat a l’ANC des dels seus inicis.

Al llarg de la seva trajectòria, ha estat coordinador de l’assemblea territorial de Lleida, ha impulsat la campanya de Consum Estratègic i ha col·laborat en formacions de lluita no violenta. Activista compromès amb la causa independentista, Alsina pren el relleu de Jaume Valls, que ha renunciat al càrrec per motius personals i professionals, tot i que continuarà formant part del Secretariat Nacional.

