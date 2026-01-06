Homenatge a Aurora Picornell i les Roges del Molinar en el 89è aniversari del seu assassinat

Aquest diumenge s’ha celebrat al Molinar un acte d’homenatge a Aurora Picornell i les Roges del Molinar amb motiu del 89è aniversari del seu assassinat a mans del franquisme. L’acte ha estat convocat per Esquerra Unida de Balears, el Partit Comunista de Balears i el Col·lectiu Aurora Picornell, amb el suport de la Plataforma per la Memòria Democràtica.
L’objectiu de la convocatòria ha estat recordar les persones que “varen lluitar per la justícia social, la llibertat i la democràcia” i que, per aquest compromís, “varen patir la repressió franquista”, tot reivindicant la vigència de la seva lluita en el context actual.
A l’acte també hi han assistit altres formacions polítiques, com el PSOE de Palma i Més per Mallorca, així com sindicats, representants de la societat civil i persones a títol individual, que malgrat la meteorologia adversa han volgut retre homenatge a Aurora Picornell i les Roges del Molinar.
En el marc de la commemoració, l’associació Memòria de Mallorca ha denunciat públicament el “lamentable” estat de conservació del bust d’Aurora Picornell, situat al Passeig del Born del Molinar, i ha exigit al Consell de Mallorca la seva reparació “immediata”.
Coincidint amb l’aniversari de l’assassinat d’Aurora Picornell —referent del moviment obrer i feminista i víctima del franquisme— l’entitat ha registrat aquest dilluns un escrit formal davant el Consell de Mallorca per denunciar el “greu estat de deteriorament” del monument erigit en la seva memòria.
Segons ha explicat Memòria de Mallorca, el bust —inaugurat el 5 de març de 2019 a iniciativa de la Direcció Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma— ha estat objecte de reiterats actes vandàlics. Recentment, la placa explicativa i el pilar que sustenta l’escultura han patit danys greus, presumptament causats per l’ús d’algun tipus d’àcid, que també ha afectat la pròpia figura.
L’associació lamenta que, malgrat actuacions puntuals de neteja de pintades, el conjunt memorial no hagi estat restaurat ni retornat al seu estat original, fet que considera una mostra clara de desídia institucional.
Davant aquesta situació, Memòria de Mallorca ha recordat que la Llei 20/2022, de Memòria Democràtica, obliga les administracions públiques a garantir la preservació, senyalització i perdurabilitat dels espais de memòria, i estableix com a infracció molt greu la destrucció o deteriorament d’elements simbòlics en homenatge a les víctimes de la dictadura franquista.
Per aquest motiu, l’entitat ha sol·licitat que, un cop constatats els danys —acreditats amb fotografies recents i comparatives—, es procedeixi de manera “immediata” a la reparació i reposició íntegra del monument, i ha advertit que, en cas d’incompliment, es reserva el dret d’emprendre accions legals en defensa de la dignitat i la memòria d’Aurora Picornell.
«En un dia com avui, en què es recorda el seu assassinat, el deplorable estat del bust és intolerable», ha denunciat l’associació, que ha conclòs amb un missatge clar: «La memòria democràtica no només s’ha de proclamar, s’ha de protegir».