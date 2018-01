Mallorca recorda les roges del Molinar

Un any més es recorda Aurora Picornell i les roges del Molinar. Hi intervendran(exdiputada deal Parlament de les Illes Balears) i(diputada de laal Parlament de Catalunya) que explicaran les lleis impulsades en matèria de memòria històrica: la llei de fosses i la llei d'anulació dels judicis sumaríssims franquistes. També hi parlarà Carme Gomila, portaveu de la campanya

Finalment hi actuarà Meritxell Gené, cantautora de les Garrigues amb més d'una dècada de cançons i compromís. La taquilla s'obrirà a les 19.00h i el preu de l'entrada és de 5 euros. No hi ha reserva prèvia.

81è aniversari del seu afusellament

Les roges des Molinar van ser fusellades el 5 de gener de 1937. Eren un grup de dones que vivien al barri del Molinar de Palma (Mallorca): Aurora Picornell, que va néixer l'any 1912 i fou afusellada al cementiri de Porreres, amb Catalina Flaquer Pascual i les seves filles Antònia Pascual Flaquer i Maria Pascual Flaquer, i Belarmina González Rodríguez.

D'Aurora Picornell s'ha dit que era la Pasionària de Mallorca. Fou una de les principals dirigents del Partit Comunista d'Espanya, i havia militat a la Lliga Laica de Mallorca i al Socorro Rojo, també va ser companya de l'agent internacional comunista Heriberto Quiñones, que també fou assassinat. Un destí semblant seguirien els pares i els germans d'Aurora Picornell.